L'Unione Europea e il suo ruolo inesistente nella crisi russo-ucraina

Con l'UE messa da parte dai colloqui di Ginevra tra Russia e Stati Uniti sull'Ucraina, il suo inviato per gli affari esteri è in missione: mostrare "l'aspirante UE e membro della NATO all'Ucraina" che l'UE ha le spalle.

Parlando a fianco del ministro degli esteri ucraino a Luhansk nell'Ucraina orientale, Josep Borrell ha affermato che di fronte all'aggressione russa, l'UE farà tutto ciò che è in suo potere per aiutare. Segnalando ancora una volta la sua irritazione per l'affronto dei colloqui domenicali.

Josep Borrell, Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri: "Qualsiasi discussione sull'Ucraina deve coinvolgere prima di tutto l'Ucraina. E per parlare di sicurezza in Europa, non si può fare a meno non solo della consultazione, ma anche della partecipazione degli europei".

Mentre migliaia di truppe russe sembrano pronte a invadere l'Ucraina, il paese ha accolto con favore la visita di Borrell, la prima volta che un capo della politica estera dell'UE visita la regione dal 2014.

Gli analisti ritengono che la visita sia importante per ricordare al mondo che l'UE dovrebbe essere parte della soluzione, ma hanno basse aspettative circa i colloqui di Ginevra.

Così Cyrille Bret, Istituto Delors: "Nulla nascerà da quei discorsi. Nient'altro che caldo e freddo e poi ancora caldo, e una crisi e un rinnovato ciclo di crisi e mezze soluzioni. Quei colloqui non sono dedicati all'Europa, non sono dedicati all'Ucraina, sono dedicati alle questioni di politica interna per Vladimir Putin per ricordare al popolo russo che la Russia è ancora una grande potenza".

Nel frattempo, alla ricerca di soluzioni, la prossima settimana la NATO ospiterà gli alti funzionari russi nel tentativo di allentare la situazione. E Mosca ospiterà colloqui con Ucraina, Germania e Francia questo giovedì.