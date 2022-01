Cilento, da secoli garanzia di longevità (e buona salute)

Nel 1811, Gioacchino Murat - generale transalpino, re di Napoli e maresciallo dell'Impero con Napoleone, nel paesino di Castellabate pronunciò le fatidiche parole: "Qui non si muore".

Ebbene, non è letteralmente così, ma la salubrità dell'aria e la longevità degli abitanti della zonarappresentano da secoli una garanzia in tal senso.

Castellabate, paese divenuto assai noto in quanto location del fortunato film "Benvenuti al Sud", è solo uno dei tanti che compongono il Cilento, nella parte meridionale della Campania.

L'ampia area ha un numero elevato di persone che hanno superato i cento anni di età: ma quali sono le chiavi della longevità del popolo cilentano?

Famoso per i suoi antichi borghi e (appunto) per i longevi residenti, in questa regione si vive in media dieci anni in più rispetto al resto d'Italia.

Antonio Grippo, 98 anni, è tornato nel suo paese natìo dieci anni orsono: ogni giorno legge almeno un giornale e va in bicicletta per circa mezz'ora.

"C'è una serenità veramente impagabile, si sta tranquilli, con la gente ci si conosce, ci si saluta, non c'è invidia, non c'è cattiveria... Quando è bel tempo me ne vado in campania, dove ho un vecchio stereo e sento un po' di musica, vecchi dischi".

Prepara i suoi pasti con le verdure che coltiva nel suo giardino e con l'olio d'oliva che produce e beve ogni giorno un bicchiere di buon vino rosso.

I paesi del Cilento sono piccoli e pieni di spirito comunitario, il clima è mite e il sole splendente.

A Cannalonga, paesino vicinissimo a Castellabate, Maria Carmela Cortazzo, che ha appena compiuto 100 anni, vive in campagna circondata dalla sua famiglia che si prende cura di lei costantemente.

"Tutti i nipoti mi vogliono bene e io voglio bene a loro", sottolinea l'arzilla e simpatica nonnina.

"Il suo carattere da giovane è sempre stato autoritario - dice una nipote - ma è sempre stata amorevole anche attraverso piccoli gesti".

Le generazioni più giovani le hanno consentito di non passare mai una sola notte da sola.