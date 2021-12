Il Parlamento inglese appoggia il piano del governo di Boris Johnson di introdurre il "Covid Passport" per l'ingresso in molti locali pubblici, come discoteche e night-club.

369 voti favorevoli contro 126 contrari.

Seppur a fatica, e a costo di molte critiche e voti contrari dei suoi stessi compagni del Partito Conservatori (101 parlamentari "Tories" hanno votato contro), Johnson l'ha spuntata su tutta la linea.

Oltre al "Covid Passport", approvata (441 sì e 41 no) l'obbligatorietà dell'uso della mascherina nella maggior parte dei locali pubblici, con la singolare eccezione (chissà perchè) di pub e ristoranti.

Infine, approvata (385 voti favorevoli, 100 contrari) la vaccinazione obbligatoria per i lavoratori del servizio sanitario pubblico (NHS) in prima linea contro il Covid.

"Dobbiamo intervenire"

Sulla vaccinazione per i sanitari, ecco l'intervento in Parlamento di Sajid Javid, Segretario alla Sanità britannico:

"Nonostante i progressi che abbiamo fatto, l'NHS non avrà mai un numero illimitato di letti, né un numero illimitato di persone per prendersi cura di chiunque sia in quei letti. Quindi, se pensiamo che la capacità rischia di essere indebolita, allora dobbiamo semplicemente intervenire".

Il ministro della Salute durante il suo intervento nella Camera dei Comuni. AP Photo

I dati sono preoccupanti: nelle ultime 24 ore, il Regno Unito ha registrato 59.610 nuovi contagi, mai così tanti dal 9 gennaio 2021.