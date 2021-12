Da quando lo Scottish National Party di Nicola Sturgeon ha vinto un altro mandato alle elezioni del Parlamento scozzese in primavera, ottenendo un seggio in più, c'è stato un costante aumento del raggio d'azione diplomatico.

A partire dal viavai di diplomatici stranieri desiderosi di impegnarsi con i funzionari di Edimburgo quanto di Londra; fino ai colloqui della premier Sturgeon (ribattezzata "Elsie McSelfie" da alcuni detrattori per il suo amore per le foto sui social) con i leader mondiali e gli attivisti per il cambiamento climatico alla COP26 di Glasgow, tutto fa pensare a una nuova attenzione per le relazioni esterne in vista di un nuovo referendum per l'indipendenza.

A guidare la partita è il Segretario di gabinetto agli affari esteri Angus Robertson, ministro degli esteri de facto del paese. Il politico veterano, ex corrispondente estero con sede a Vienna, è uno dei luogotenenti più fedeli di Sturgeon ed è tornato in prima linea dalle elezioni di maggio.

"Il governo scozzese è molto entusiasta che il resto del mondo capisca cosa sta succedendo in Scozia, che siamo aperti agli affari e che stiamo lavorando duramente per riprenderci dal COVID" ha detto Robertson in un'intervista con Euronews. "Come anche del fatto che ci sono governi particolarmente interessati al futuro della Scozia e del Regno Unito, che vogliono sapere cosa sta succedendo in merito al prossimo referendum sull'indipendenza".

Nuovo referendum per il 2023

Sebbene la maggior parte dei sondaggi mostri ancora che la maggioranza degli scozzesi è contraria all'indipendenza e favorevole a restare nel Regno Unito, i piani del governo scozzese per un nuovo referendum nel 2023 sperano di cavalcare una tendenza che secondo Robertson mostra comunque uno spostamento di consensi verso il sostegno all'indipendenza, rispetto al voto del 2014.

"Se si tratterà di scegliere tra uno stato europeista e membro dell'UE, una Scozia indipendente o la Gran Bretagna di Boris Johnson e della mini-Brexit, penso che la gente voterà per l'indipendenza" dice.

l segretario di gabinetto per gli affari esteri Angus Robertson parla alla COP26 di Glasgow, 11 novembre 2021 governo scozzese

"Abbiamo una miriade di ragioni per cui è importante avere buone relazioni estere e non vediamo l'ora di migliorarle quando diventeremo uno stato sovrano".

Tuttavia, la "tempesta perfetta" del continuo successo elettorale interno; un'opposizione politica relativamente debole a Holyrood; l'impatto dannoso della Brexit sulle imprese scozzesi; il governo incline allo scandalo di Boris Johnson a Westminster; e la percezione che Nicola Sturgeon abbia gestito la pandemia di COVID in modo ragionevolmente competente non ha portato la grande ondata di sostegno per l'indipendenza che l'SNP avrebbe sperato.

Robertson afferma che il governo scozzese deve ancora approvare una legislazione per preparare il referendum e in qualche modo convincere il governo del Regno Unito ad accettare che questo si tenga, prima di passare a una campagna sostanziale che convinca quante più persone possibile che l'indipendenza è la risposta giusta per la Scozia.

Dice che il dibattito dettagliato sull'indipendenza aiuterà a convincere molti, nel 20% stimato degli elettori indecisi o precedentemente contrari, a passare al campo del "sì".

Presenza potenziata a Copenaghen, apertura di una nuova missione a Varsavia

Prima di entrare nel campo minato politico e giuridico di un altro referendum sull'indipendenza, il governo scozzese sta portando avanti le proprie mosse negli affari europei.

Sebbene in senso stretto le questioni di pura “politica estera” siano riservate a Westminster, ci sono molte aree in cui gli scozzesi possono operare più apertamente con partner internazionali.

La rete Scotland House, con uffici a Londra, Dublino, Bruxelles, Berlino, Parigi, Washington, Ottawa e Pechino, riunisce sotto lo stesso ombrello le iniziative per lo sviluppo del commercio, l'istruzione e per la cultura. È stata istituita per la prima volta da un governo scozzese guidato dai conservatori e da allora è stata sostenuto dalle successive amministrazioni a Edimburgo.

Nell'ambito di una nuova partnership di coalizione con i Verdi, il governo scozzese aggiornerà il suo attuale ufficio commerciale a Copenaghen allo status di Scotland House a pieno titolo e ne stabilirà una nuovissima sede a Varsavia.

"Ci sono cose che vogliamo imparare e senza dubbio ci sono cose a cui possiamo contribuire, aiutando anche i nostri vicini e amici in tutto il Nord Europa", afferma Angus Robertson, citando la tecnologia dell'energia verde e la transizione come una particolare area di interesse.

"Abbiamo legami storici in tutta la regione e abbiamo molte ragioni per cui è importante lavorare insieme ora", aggiunge.

“Penso che tutti in Europa siano molto contenti di avere nella Scozia un partner proattivo e del fatto che abbiamo un eccellente dialogo con amici e vicini a livello internazionale, è così che funziona la diplomazia. Si basa sui rapporti da uomo a uomo”.

La visione europea della Scozia che cambia

Gli sforzi diplomatici di Nicola Sturgeon non sono passati inosservati nelle capitali europee, soprattutto dopo il referendum sulla Brexit del 2016 quando la maggioranza degli scozzesi ha votato per rimanere in Europa.

Una clamorosa vittoria elettorale - con numeri che farebbero invidia ai politici di qualunque democrazia europea - culminata con una performance perfetta alla COP26 nella sua città natale ha coronato un anno eccezionale per la leader scozzese.

la premier Nicola Sturgeon incontra il ministro presidente delle Fiandre Jan Jambon alla Bute House di Edimburgo, 22 novembre 2021 governo scozzese

“Credo si tratti di una strategia pensata molto attentamente e che questa sia la strada giusta da percorrere" afferma la professoressa Marlene Wind, direttrice del Centro per la politica europea presso l'Università di Copenaghen. "Questo è il modo per apparire come una leader, per andare il più possibile sulla scena mondiale, per creare la sensazione di essere alla guida di una nazione che non vuole identificarsi con quel pagliaccio Boris Johnson ".

La professoressa Wind afferma che Brexit ha "assolutamente" spostato la percezione della Scozia per i leader comunitari, anche se nessuno di loro sosterrà pubblicamente l'indipendenza .

"Penso che dietro le quinte ci sia la sensazione che Brexit abbia davvero cambiato le cose quando si tratta di un paese [la Scozia] che ha votato per restare, che ha votato con molta fiducia per rimanere in Europa", aggiunge.

Ma Wind si mostra prudente quando si tratta della pianificazione e della tempistica di un altro referendum sull'indipendenza, soprattutto senza travolgere l'entusiasmo del pubblico.

"È anche molto importante non spingere troppo sull'acceleratore, perché avevano già avuto una possibilità per l'indipendenza e non possono continuare ad avere referendum in cui alla fine perdono".

Un nuovo approccio agli affari internazionali

Oltre ai due nuovi avamposti della Scotland House, nelle carte da giocare per il 2022, il governo scozzese ha anche lavorato per sviluppare strategie di coinvolgimento su misura per le relazioni bilaterali con Stati Uniti,Cina, Canada, India e Pakistan.

C'è stata una revisione congiunta delle relazioni Irlanda-Scozia, condotta quest'anno in collaborazione con il governo irlandese, la prima del suo genere; e una politica artica che considera in modo diverso il ruolo della Scozia nell'estremo nord, quasi al pari di un vicino regionale.

Il ruolo di alto profilo giocato alla COP26 è stato la ciliegina sulla torta.

"Stai mostrando il tuo paese al mondo sulla questione più grande", afferma Stephen Gethins, ex membro del Parlamento per lo Scottish National Party e ora professore all'Università di St. Andrew's.

“Chi meglio del leader del paese può metterlo in mostra? E tanto più quando Boris Johnson e il Regno Unito hanno un profilo internazionale molto scarso in questo momento", afferma.

Gethins, il cui libro "Nation to Nation: Scotland's Place in the World" è stato pubblicato all'inizio di quest'anno, sostiene che il Regno Unito sarebbe più efficace a livello internazionale se "facesse giocare l'intera squadra" e includesse il governo scozzese nelle discussioni di politica estera, specialmente quando internazionali gli accordi su questioni come il cambiamento climatico devono essere attuati e realizzati da amministrazioni decentrate.

"Per molti versi, il Regno Unito è particolarmente centralizzato in termini di politica estera", afferma, citando gli accordi formali della Danimarca con le Isole Faroe e la Groenlandia come un esempio in cui le regioni semi-autonome hanno un'ampia libertà nelle relazioni internazionali.

Nel Regno Unito, dice, c'è "un'enorme quantità di ambiguità" quando si tratta di questioni di politica estera.

"E dove c'è ambiguità, c'è opportunità."