Il Belgio può avere uno dei tassi di vaccinazione più alti al mondo, ma questo nasconde sacche di disuguaglianza. Qui, in un quartiere di Bruxelles, il sindaco locale ha una missione: fa vaccinare quante più persone possibile.

Dalla distribuzione di assegni da 25 euro ai test PCR gratuiti, Emir Kir spiega anche alla alla gente del posto perché i vaccini sono importanti.

Emir Kir, sindaco di St Josse: "È importante. Abbiamo lavorato con persone di ogni estrazione, di tutte le l'età. Vecchi, giovani, bianchi, neri... Come mai? Perché dobbiamo parlare con con persone che hanno paura".

Sebbene Saint Josse sia a pochi passi dal quartiere europeo di Bruxelles, Emir Kir incolpa la povertà e la mancanza di accesso ai vaccini per il basso tasso di protezione.

Solo 1 adulto su 5 in questo territorio ha avuto la sua prima dose, rispetto all'81% di quartieri più ricchi come Woluwe-Saint-Pierre.

Continua Emir Kir: "Non so perché, ma in Europa, alcuni pensano che tutti siano ricchi. Abbiamo persone che non hanno soldi e abbiamo persone che sono anche anziane. Disconnesse dal mondo di oggi".

La registrazione online per le vaccinazioni e la barriera linguistica hanno agito a detrimento della campagna vaccinale. Per Emir Kir, per una campagna davvero di successo, le soluzioni devono venire dal basso.

Conclude Emir Kir: "Dall'inizio di questa crisi la risposta è stata a livello locale, non a livello federale e regionale. Spesso è meglio lavorare con persone che hanno la fiducia della popolazione e non con sconosciuti".

Eroe locale a pieno titolo, Emir Kir spera di vincere con determinazione la lotta contro il Covid e far vaccinare il più possibile i suoi amministrati".