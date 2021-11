Un "Black Friday"...veramente nero per Amazon.

Gli attivisti ambientali del movimento Extinction Rebellion hanno messo in atto blocchi in numerosi centri di distribuzione del colosso americano in Inghilterra e Scozia e in altri paesi in Europa, Germania e Paesi Bassi, ad esempio. per protestare contro "l'ossessione del sovraconsumo", simboleggiata proprio dal "Black Friday".

Parola d'ordine e hashtag virale: "Make Amazon Pay".

I 13 depositi britannici presi di mira nelle prime ore di venerdi mattina rappresentano, secondo Extinction Rebellion, più della metà delle consegne di Amazon in tutto il Regno Unito.

Bloccato anche il sito Amazon all'aeroporto di Amsterdam.

"Chi fa acquisti su Amazon", si legge in un comunicato di Extinction Rebellion, "deve ricordare che i loro dipendenti hanno contratti a breve termine, lunghe giornate di lavoro, salari bassi e pause per la toilette programmate".

Anna Bryher, Direttore dell'Advocacy per "Labour Behind the Label":

"Il Black Friday è una festa incredibile per comprare roba inutile! Siamo nel bel mezzo di un'emergenza climatica ed è evidente che ci deve essere qualche azione in più per frenare questo consumismo sfrenato o per aiutarci a comprare in modo più sostenibile. Aziende come Amazon devono smettere di approfittare del bisogno delle persone di comprare roba inutile".

"Quanta roba inutile che viene comprata nel Black Friday!" Screenshot video

La risposta di Amazon:

"Prendiamo sul serio le nostre responsabilità, compreso il nostro impegno a raggiungere la neutralità del carbonio entro il 2040", ha dichiarato un portavoce del gruppo, spesso criticato per le sue pratiche sociali e fiscali.

Secondo il portavoce dell'azienda, Amazon fornisce "un ambiente di lavoro sicuro e moderno" e sostiene "decine di migliaia di piccole imprese che vendono" sulla sua piattaforma.

Extinction Rebellion preannuncia altre manifestazioni, e non solo contro Amazon, durante il periodo dello shopping natalizio.