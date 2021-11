Un green pass con la validità di 9 mesi

L'Unione europea raccomanda un limite di tempo di 9 mesi per la validità dei certificati di vaccinazione contro il Covid-19 a partire dal 10 gennaio 2022 per i viaggi all'interno e all'interno dell'UE e ha anche aperto la strada all'inclusione di richiami per questi pass.

Il commissario alla Giustizia dell'UE Didier Reynders ha annunciato giovedì un nuovo quadro per gli spostamenti interni all'UE basati più sulla vaccinazione o sullo stato di guarigione delle persone che sul numero di contagi nei paesi da cui provengono.

I governi dell'UE hanno già adottato diverse mi sure per quanto riguarda la durata dei certificati o la gestione delle dosi di richiamo. È iniziato il coordinamento in modo che questo processo possa diventare più agevole per tutti.

Così Didier Reynders-Commissario UE per la Giustizia: "Uno dei punti fondamentali era la libera circolazione nell'UE che è un diritto fondamentale dei cittadini. Bisogna mantenere l'uguaglianza dei diversi certificati e quindi la possibilità di utilizzare un certificato di vaccinazione, test o guarigione da malattie. Manteniamo questa logica, questo modo di lavorare, che ovviamente non impedisce e l'avete visto, agli Stati membri di decidere un uso interno del certificato per l'accesso ai ristoranti, agli eventi a tutta una serie di attività".

Le proposte andranno ora agli Stati membri per l'approvazione.

Allo stesso tempo, la Commissione europea ha affermato che gli Stati membri dovrebbero rafforzare le campagne di vaccinazione poiché ci sono stati membri che sono ancora in ritardo.

Dice Ursula Von der Lyen- Presidente della Commissione Europea: "I richiami ci danno un livello di protezione ancora più elevato rispetto alla vaccinazione originale. Eviteranno molti ricoveri e decessi e infine dobbiamo convincere più persone a vaccinarsi. Un quarto degli adulti dell'UE non è ancora completamente vaccinato. Se non sei vaccinato, sei più a rischio di avere gravi sintomi da Covid-19. La vaccinazione protegge te e gli altri".

In questo contesto, l'Europa si prepara al Natale con un elenco aggiornato di raccomandazioni anche per i viaggiatori provenienti da fuori blocco, con priorità data ai viaggiatori vaccinati che hanno assunto preparati riconosciuti dalle autorità sanitarie europee.