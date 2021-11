Grandi manovre in casa Tim. Il gruppo italiano di telefonia è al centro di un tentativo di scalata da parte di KKR, società di private equity americana che detiene il 37,5% di FiberCop, a sua volta controllata dalla stessa TIM con il 58% delle quote.

Il presidente di Tim, Salvatore Rossi, ha convocato d'urgenza un consiglio di amministrazione straordinario per spiegare i dettagli dell'operazione: un'offerta pubblica di acquisto sul 100% delle azioni ad un prezzo pari a 50 centesimi.

Ancora da chiarire il ruolo di Vivendi di Vincent Bolloré, primo azionista di Tim con il 24%, in rotta con il management guidato da Luigi Gubitosi dopo i “deludenti” risultati del terzo trimestre.

Il governo ha certo voce in capitolo perché Tim detiene la principale infrastruttura di rete del Paese, ma anche perché un’eventuale società per la rete unica - sempre in cantiere - non potrebbe non avere come socio lo Stato.

L'esecutivo potrebbe invocare il golden power per fermare l'opa.