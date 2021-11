Belgio, Angela Merkel e Donald Trump come non li avete mai visti prima

Sono Angela Merkel e Donald Trump come non li avete mai visti prima: prendere in giro l'Unione europea è l'opera di un nuovo spettacolo comico a Bruxelles.

Chiamato 'Schuman show', si tratta di un'opera teatrale sul film distopico 'The Truman show', richiamando alla memoria Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Unione.

Il cast mira a far sì che l'Europa si prenda meno sul serio: nonostante Bruxelles abbia la reputazione di essere noiosa, c'è molto materiale su cui lavorare.

Screengrab from Euronews video

"A volte qui è un po' noioso o giù di lì - dice Craig Winneker, artista - ma in realtà c'è un sacco di buon materiale per la commedia.

In effetti, a volte, la verità è più strana della finzione: prendiamo in giro le affermazioni che la Commissione potrebbe fare e poi il giorno dopo loro ne dicono una che è proprio il modo in cui l'abbiamo satirizzata noi".

Ma i burocrati di Bruxelles saranno capaci di farsi una risata a proprie spese?

"Personalmente penso che me ne saranno grati - dice Louise Larnach Day, artista - perché se fossi un politico e quindi un po' narcisista mi piacerebbe che finalmente la sfera pubblica europea sia in circolo, così che la gente mi prenda in giro".

Il cast è composto da ex funzionari dell'Unione europea e giornalisti che hanno a cuore l'Europa.

Ritengono che la commedia sia il modo migliore per rendere gli europei meno scettici nei confronti delle istituzioni, anche se le loro stesse frustrazioni riguardo alla definizione delle politiche dell'Unione emergono chiare sul palco.

"Forse vogliamo vedere leader e commissari dire più del fatto che sono profondamente preoccupati", dice Kelly Agathos, regista.

Lo spettacolo è un incrocio tra intrattenimento notturno e satira politica: usare l'arguzia non è solo uno sforzo artistico per il cast, ma anche un modo per proteggere la democrazia.

"È molto importante essere critici nei confronti di tutti - afferma Tristan Barber, artista - è importante avere quella voce, lo è per la democrazia e per me personalmente".

'Schuman show' si tiene una volta al mese nella capitale belga per un pubblico in gran parte pro-europeo, ma spera di fare scalpore valicando i confini di Bruxelles.