A spasso per Utrecht, la città delle biciclette

Giovani, anziani, sportivi o meno, gli abitanti di Utrecht hanno una cosa in comune: le biciclette. Le strade un tempo progettate per le auto ora mettono i ciclisti al primo posto. Un'infrastruttura che cerca di essere più ecompatibile.

Sharon Dijksma, sindaco di Utrecht: "Faccia attenzione: è molto affollato qui! È una sorta di autostrada per le biciclette. In realtâ siamo nei Paesi Bassi".

La città olandese ha recentemente speso 30 milioni e 5 anni per costruire il più grande garage per biciclette del mondo. Ospita 12.500 biciclette.

Per il sindaco Sharon Dijksma, rendere la città una specie di incubo per le auto e un paradiso per i ciclisti è stato apprezzato anche dalla gente del posto. Le persone con disabilità hanno uno status speciale.

Sharon Dijksma, sindaco di Utrecht: "In realtà siamo già da tempo molto entusiasti di cambiare il nostro modo di comportarci. Lo vede anche riflesso nel nostro consiglio comunale. Molti partiti verdastri e a favore di uno sviluppo sostenibile hanno molti seggi".

Sebbene Utrecht possa essere una città pioniera per questo modello, resta in minoranza. La domada che ci si pone è come esportare questo tipo di approccio nelle città e nei paesi di tutta Europa, in particolare nell'Europa rurale dove vive un cittadino su tre?

Sharon Dijksma, sindaco di Utrecht: "Aprendo la strada, mostrando che è possibile, che rende i tuoi cittadini non solo più sani, ma anche più felici. Che si hanno meno ingorghi! Anche se abbiamo degli ingorghi con le bici, quindi cerchiamo di fare più spazio per le bici di quello che abbiamo al momento, e questo è un processo che dura da anni. Ovviamente, non lo fai da un giorno all'altro".

Sharon Dijksma intende continuare a rendere più verde Utrecht e investire nelle persone, non nelle automobili – ed è questo messaggio ecologico che sta diffondendo alla COP26 di Glasgow.