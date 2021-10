La ruota panoramica più alta del mondo, Ain Dubai, è pronta per iniziare a girare

Situata sull'isola Bluewaters, la ruota panoramica di Ain Dubai è la più alta del mondo. Ognuna delle sue cabine di vetro si alza fino a 250 metri di altezza e offre una vista a 360 gradi dello skyline di Dubai.

La ruota panoramica, che aprirà al pubblico il 21 ottobre, è composta da 48 cabine con posti a sedere per 1.750 persone e ogni giro dura circa 38 minuti. La ruota panoramica comprende anche una serie di cabine dedicate alle esperienze gastronomiche, insieme ad altre sei cabine vip progettate per ospitare eventi in occasioni speciali.

Sono state utilizzate più di 9.000 tonnellate di acciaio per creare questo incredibile capolavoro. Secondo il Dubai Tourism Board, la ruota panoramica ha utilizzato il 25% in più di acciaio rispetto al ferro usato per costruire la Torre Eiffel. Le diverse sezioni della ruota sono tenute in posizione da cavi che raggiungono circa 2.400 chilometri di lunghezza quando sono estesi.