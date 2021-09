TTC, per ricostruire un'alleanza commerciale fra USA ed UE

Lavorare fianco a fianco su commercio e tecnologia... scoraggiando i rivali geopolitici. L'Unione Europea e gli Stati Uniti stanno cercando di ricostruire un'alleanza indebolita. Gli alleati si sono impegnati a sviluppare standard congiunti per l'intelligenza artificiale all'inizio del TTC. Mirano anche a riequilibrare la carenza di semiconduttori e ad affrontare le violazioni dei diritti umani. Clamorose ambizioni che richiederanno tempo per essere messe a punto, ma bisogna fare in fretta.

"Sappiamo che la digitalizzazione delle nostre economie e società può essere raggiunta solo attraverso un ambiente commerciale globale aperto e stabile. Quindi dobbiamo lavorare su questo e vedere questa connessione tra commercio e tecnologie. (...) Vogliamo essere aperti e vogliamo il commercio digitale. Ma il commercio e la digitalizzazione devono anche offrire vantaggi alle nostre persone, ai lavoratori e alle imprese in Europa come fanno negli Stati Uniti".

Le tensioni tra le due parti hanno oscurato i colloqui di Pittsburgh, ma nel complesso, i partner hanno cercato di mantenere l'ottimismo. Cecilia Bonefeld-Dahl, capo di digital europe, parla di un buon punto di partenza per il futuro della tecnologia.

"È un tentativo di allineare davvero le regole esistenti e creare un grande mercato comune tecnologico con regole e governance allineate. Questo significa molto per le aziende europee. Abbiamo 600.000 PMI che operano al di fuori dell'UE e la destinazione principale è l'America. Una cosa che funziona in entrambe le direzioni. Lo stesso si potrebbe dire per gli Stati Uniti".

Il commercio era in cima all'agenda, ma i dazi non facevano ufficialmente parte dei colloqui. Non c'è ancora una soluzione al battibecco ereditato dall'era Trump sulle limitazioi americane all'importazione di acciaio.

Tuttavia, il tempo stringe e la scadenza della discussione di novembre è sempre più vicina.