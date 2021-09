Vittoria legale per il Fronte Polisario di fronte alla UE

La giustizia europea ha annullato due accordi di agricoltura e pesca tra l'UE e il Marocco che consentivano al Marocco di esportare merci dal Sahara occidentale.

La sentenza vede il Fronte Polisario, il movimento indipendentista saharawi che ha portato il caso in tribunale, come persona giuridica e conclude che l'UE non aveva "assicurato il consenso del popolo del Sahara occidentale" agli accordi.

La sentenza potrebbe mettere a rischio i rapporti commerciali tra Ue e Marocco, ma i due partner hanno subito rilasciato un rassicurante comunicato comune.

"Adotteremo le misure necessarie per garantire il quadro giuridico che garantisca la continuazione e la stabilità delle relazioni commerciali tra l'Unione europea e il Regno del Marocco".

Il Fronte Polisario pensa che la sentenza sia una "vittoria trionfale per la causa". Anche se gli accordi rimarranno in vigore per almeno altri due mesi, il tempo che entrambe le parti hanno per impugnare la decisione del tribunale.

Dice Oubi Bouchraya – Rappresentante del Fronte Polisario presso l'UE e l'Europa: "Se l'Unione Europea riproducesse, ad esempio, lo stesso schema del passato e decidesse di presentare un ricorso contro le decisioni di oggi, questo sarebbe anche un cattivo messaggio per il Marocco, che può essere interpretato come una carta bianca per portare avanti le politiche che lo sappiamo tutti e che hanno portato non solo al fallimento del processo di pace nel Sahara occidentale, ma hanno anche portato l'intera regione sull'orlo del collasso".

Il Sahara Occidentale, ex colonia spagnola, è considerato da Rabat parte del suo territorio. Marocco e Spagna sono i paesi più colpiti dalla sentenza. Sul solo accordo di pesca, il Marocco è destinato a perdere circa 52 milioni di euro all'anno, per quattro anni, in cambio dell'autorizzazione a 128 navi di 11 paesi europei che pescano nelle acque al largo della costa dell'Africa occidentale.