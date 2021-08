Sbarchi: quasi 800 persone tra Pozzallo e Lampedusa in 24 ore

La Ocean Viking, nave della Ong Sos Mediterranée, è entrata al porto di Pozzallo intorno alle 8 dopo una settimana in cui l'equipaggio ha soccorso i migranti in difficoltà al largo della Libia.

Diverse operazioni di salvataggio, 550 persone recuperate in mare, tra cui 118 minori.

I primi a sbarcare sono state tre donne in stato di gravidanza, un bambino e un ragazzo, trasferiti nelle strutture ospedaliere perché hanno bisogno di controlli più approfonditi. I migranti sono stati sottoposti a test Covid, i minori non accompagnati in prima battuta.

Dopo l'esito del tampone, i migranti vengono condotti all'hotspot dell'area portuale, per l'identificazione. L'iter prevede che tutti - esclusi i minori non accompagnati - siano poi condotti sulla nave Azzurra per completare la quarantena.

Oltre a Pozzallo, anche Lampedusa sotto pressione con l'arrivo di 7 carrette del mare: 243 le persone sbarcate nelle ultime 24 ore sull'isola.