Yuja Wang addolcisce il "lato oscuro" di Mozart

Irrequieto, cupo e drammatico: il Concerto per pianoforte e orchestra numero 20 in re minore KV 466 di Mozart risuona fra le dita di Yuja Wang sulle onde del mar Baltico.

Il lato oscuro di Mozart

"Siccome c'è tutta questa turbolenza da parte dell'orchestra, ho scelto di entrare in modo molto intimo, molto dolce, molto cantato". Yuja Wang spiega così la sua scelta stilistica nel concerto che si è tenuto il 16 luglio nella Sala Grande della Dzintari Concert Hall di Jurmala, in Lettonia.

“Si può fare in modi diversi. Si può interpretare la stessa frase in modo molto aperto e drammatico, espressivo, oppure in modo molto intimo", prosegue la virtuosa cinese del pianoforte, che risplende al Riga Jurmala Music Festival sotto la direzione di Sir John Eliot Gardiner.

Il concerto, con la Mariss Jansons Festival Orchestra, composta da musicisti di varie orchestre, come le Filarmoniche di Berlino, Oslo e Vienna, era quello per pianoforte e orchestra n. 20 in re minore di Wolfgang Amadeus Mozart. Per alcuni, una composizione che mostra il "lato oscuro" del genio austriaco.

"Per me questa è opera. Davvero - si esalta Gardiner. - Questi concerti più tardivi di Mozart sono intrisi di teatralità e di un contrasto drammatico tra il suono molto argenteo del pianoforte, come una prima donna, una sorta di soprano, e l'orchestra, che ha un effetto esplosivo".

Dal fortepiano al pianoforte. E viceversa

All'epoca Mozart suonava il fortepiano, uno strumento molto più piccolo e leggero dei moderni pianoforti da concerto. Per questa ragione, dice Yuja Wang, "Gardiner mi ha sfidata a non usare il pedale per farlo sembrare un fortepiano. È un modo diverso di suonare, è come cantare con il piano".

Un dettaglio che la pianista trova "inquietante" è la data di questo lavoro scritto nel 1785, il 10 febbraio: "È il giorno del mio compleanno, questa composizione è nata il mio stesso giorno!"

La vita dopo il Covid

Yuja Wang, dopo una lunga pausa dovuta alle restrizioni sanitarie, è di ritorno sulle scene d'Europa. L'abbiamo incontrata a Jurmala, una località balneare lettone vicino a Riga. Sulla spiaggia ci ha confessato: "Questo per me è un paradiso, non c'è a New York, e sono rimasta ferma a New York per 15 mesi".

Un'esperienza che l'ha portata a riflettere: “Una cosa che sono sicura abbiamo ripensato tutti sulla vita durante il Covid è l'importanza di chi hai accanto a te, quanto ti stai impegnando per approfittarne e quanto sei una persona ben centrata. Ora è una forma di meditazione anche solo respirare il prana dell'oceano. Mi fa sentire grata di essere su questo pianeta".

Con concerti che si svolgono nelle città storiche di Riga e Jurmala, il Riga Jurmala Music Festival, quest'anno alla sua terza edizione, copre 4 weekend estivi.