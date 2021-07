Raffaella Carrà e i bambini che ha tanto amato, anche se non ne ebbe di suoi: lo scatto di Oliviero Toscani, per un programma della popolare conduttrice sulle adozioni a distanza, ha campeggiato nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli a Roma, dove si sono svolti i funerali dell'artista giovedì mattina.

Le sue spoglie riposavano in una semplice bara lignea, come da sua volontà. In chiesa la famiglia, gli amici, i colleghi. Fuori centinaia di persone, che hanno seguito la cerimonia su un maxischermo.

In molti per due giorni si sono messi in fila al Campidoglio per darle un ultimo saluto nella camera ardente, dove risuonavano i suoi successi musicali.

Presentarice, ballerina, cantante: Raffaella ha fatto la storia delle televisione italiana ed è stata molto amata anche all'estero. È scomparsa all'età di 78 anni il 5 luglio scorso. Ha vissuto la malattia con riservatezza, tratto distintivo della sua vita.

Devota a Padre Pio, ha chiesto che la sua urna cineraria facesse tappa a San Giovanni Rotondo; poi all'Argentario, meta fissa delle sue vacanze. Verrà sepolta nella tomba di famiglia a Roma.