Festeggiano Inghilterra e Ucraina, ai quarti di finale di Euro2020

I tifosi dell'Inghilterra festeggiano il passaggio ai quarti di finale di Euro 2020 della loro nazionale, dopo il successo per 2-0 sulla Germania, davanti al proprio pubblico, a Wembley.

I gol di Raheem Sterling e Harry Kane nel secondo tempo hanno sancito la prima vittoria dell'Inghilterra sui tedeschi in una partita a eliminazione diretta da 55 anni.

"Gli ultimi 10 minuti sono stati incredibili: grandi palle in area, tutti all'attacco, è stato fantastico", dice un tifoso.

"Andremo fino in fondo! Non importa chi sfideremo, ma andremo fino in fondo", dichiara una ragazza.

In una birreria a Berlino la delusione si legge sui volti dei presenti. "Da un lato è un peccato... Ma dall'altro, essendo anglo-tedesca, una parte di me è felice per l'Inghilterra e l'altra è triste per la Germania", spiega una donna.

L'Inghilterra sabato incontrerà l'Ucraina a Roma per i quarti di finale, qualificatasi grazie a un gol di Dovbyk arrivato al 120esimo minuto di gioco, quando la Svezia si è ritrovata in 10.

A partire da venerdì gli altri quarti con la Spagna che affronterà la Svizzera, giustiziere della favorita Francia. L'Italia se la vedrà invece con il Belgio, che ha eliminato i campioni in carica del Portogallo. E infine la Danimarca si giocherà la semifinale con la Repubblica Ceca.