Bruxelles conferma l'accordo con gli Stati Uniti per chiudere il contenzioso Airbus-Boieng

Dopo una notte di trattative tra le due delegazioni, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, incontra i presidenti del Consiglio e della Commissione europea, Charles Michel e Ursula von der Leyen.

E secondo fonti, annunceranno che le tariffe reciproche saranno sospese per i prossimi cinque anni dall'11 luglio.

Più difficile sarà trovare una soluzione per la guerra dei dazi su acciaio e alluminio, un'eredità dell'era Trump che non è facile da cancellare semplicemente per gli Stati Uniti in quanto considerata una vendita interna difficile per Biden.

Ci sono altri temi all'ordine del giorno del vertice. a partire dalla creazione di un consiglio commerciale e tecnologico congiunto USA-UE, che lavorerebbe sul coordinamento degli standard per l'intelligenza artificiale e l'informatica quantistica, nonché sugli sforzi per rafforzare la resilienza della catena di approvvigionamento.

Potrebbe essere visto come un modo per combattere insieme contro il crescente potere tecnologico ed economico della Cina. E sulle relazioni estere dovrebbero anche analizzare come trattare con la Russia, appena un giorno prima dell'incontro di Biden con il presidente Vladimir Putin.