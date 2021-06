Migliaia di vincitori di "visti di diversità" statunitensi da tutto il mondo hanno lanciato una causa contro l'amministrazione Biden, nel timore di perdere la possibilità di trasferirsi in America, dopo che gli è stato comunicato che le loro domande di visto non avrebbero avuto priorità a causa della pandemia di coronavirus.

In una dichiarazione pubblicata su Twitter, Curtis Morrison, un avvocato che rappresenta i querelanti, ha annunciato la causa, affermando che la denuncia è stata presentata per conto di più di 24.000 persone con sede in 141 paesi diversi.

La causa arriva mentre migliaia di vincitori del visto di diversità 2021 temono di perdere la possibilità, forse unica nella vita, di costruirsi una vita in America a causa del rifiuto degli Stati Uniti di elaborare le loro domande di visto entro i tempi di scadenza.

"Ho fatto domanda per il programma dopo aver visitato il Wisconsin come Summer Work and Travel Studenti" ha detto a Euronews un querelante turco vincitore del visto di diversità nella lotteria del 2021. "Amavo gli Stati Uniti e volevo passare il resto della mia vita lì"

"Ho vinto, ma non mi sembra sia una 'vittoria' in questo momento", ha aggiunto un'altra querelante, che ha voluto parlare in condizione di anonimato per paura di influenzare negativamente la sua domanda di visto.

"È stata una lotteria - spiega - ma ora scopriamo di dover intentare una causa per vederci riconosciuta la vittoria. Siamo ancora nelle nostre case e non abbiamo ancora ricevuto una sola e-mail. Sembra che il nostro sogno americano stia svanendo".

La lotteria dei visti

Ogni anno, gli Stati Uniti assegnano ben 55.000 carte verdi a immigrati provenienti da paesi di tutto il mondo attraverso il suo programma di lotteria dei diversity visas, nel tentativo di promuovere la diversità negli Stati Uniti.

Tuttavia, sulla scia della pandemia di coronavirus, molti vincitori del visto diversità hanno lottato per incassare il premio a causa delle politiche dell'era Trump che bloccano alcuni titolari di visto, compresi i beneficiari del visto diversità - dall'entrare negli Stati Uniti a tempo indeterminato.

Il visto di diversità viene concesso con severe restrizioni di tempo e se si sfora la scadenza per l'approvazione, il rischio è di perdere completamente l'opportunità di trasferirsi negli Stati Uniti con il programma.

In effetti, migliaia di vincitori del visto del 2020, a cui è stato detto che le loro possibilità di entrare negli Stati Uniti sono ormai scadute, stanno ancora combattendo in tribunale contro il governo do Washington perché il paese torni sulla sua decisione.

E ora, altri 24.000 vincitori temono di perdere a loro volta la possibilità di incassare un premio di quelli che possono cambiare la vita.

Ostruzionismo burocratico

I querelanti nella nuova causa affermano che gli sia stato impedito di portare avanti le rispettive domande di visto, dal momento che i consolati statunitensi in tutto il mondo si rifiutano di fissare e concedere loro le interviste, nonostante le strette scadenze del programma di diversità.

A quanto affermano, una recente decisione del Dipartimento di Stato avrebbe fatto slittare i visti di diversità in fondo alla scala delle priorità nell'elaborazione delle domande, rendendo di fatto impossibile per loro ottenere i rispettivi visti in tempo - una possibilità che il Dipartimento di Stato stesso ha riconosciuto.

"Il Dipartimento - si legge in una nota nel sito web dell'ente - apprezza il programma dei visti di diversità e sta facendo ogni sforzo per elaborarne il maggior numero possibile, in linea con le altre priorità, nonostante i gravi vincoli operativi e l'arretrato risultante dalla pandemia di COVID"

"Tuttavia - continua il testo - come risultato della pandemia, il numero di visti rilasciati in categorie di preferenza a bassa priorità o in iniziative come il programma di visti per la diversità probabilmente non si avvicinerà al tetto di legge nell'anno fiscale 2021"

Secondo l'attuale capo del Dipartimento di Stato, i visti di diversità sono stati resi una priorità di "livello quattro", con il Dipartimento che riconosce che "molte ambasciate e consolati" sono già alle prese con un "significativo arretrato di tutte le categorie di visti d'immigrazione".

La nuova causa depositata lunedì sostiene che gli Stati Uniti dovrebbero dare la priorità ai vincitori del visto di diversità tanto quanto qualsiasi altro richiedente di visto.

"Il Congresso ha scoperto che più è ampio il mix di nazionalità che viene a definire l'America, meglio l'America diventa attrezzata per capire e relazionarsi con la diversità del mondo all'estero", afferma.

"Non c'è antidoto migliore alle sfide della globalizzazione che attirare gli 'strivers auto-selezionati' da ogni angolo del mondo", dice.