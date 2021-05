Alle porte della capitale francese, c'è un luogo che presto sarà il palcoscenico del più grande evento sportivo al mondo. Parti di questa periferia a nord di Parigi, ospiteranno strutture olimpiche che - dicono gli organizzatori - saranno la più grande eredità dei giochi di Parigi 2024.

Il comitato locale ha promesso di adattare e convertire la maggior parte dei siti e costruire solo ciò che è necessario: compresa una piscina olimpica e un nuovo villaggio olimpico, nel dipartimento della Seine-Saint-Denis dove sarà costruito l'80% di tutte le nuove infrastrutture per i Giochi.

Qui ci saranno viali alberati, edifici moderni e spazi abitativi tranquilli, sulle rive della Senna. Ma l'area di 52 ettari destinata al villaggio olimpico era già abitata da persone, alle quali è stato detto di andarsene.

La sua vecchia casa è ancora lì, ma non per molto. Boubakar Diallo, rappresentante degli operai che lavorano al villaggio olimpico, ha accettato di mostrarci ciò che è rimasto del posto in cui ha vissuto negli ultimi 20 anni: un ostello per lavoratori migranti, che ora è destinato alla demolizione, per far posto alle Olimpiadi di Parigi. "I Giochi Olimpici durano quanto: un mese, massimo due. Allora perché distruggere una vita per un mese o due?", ci dice l'uomo.

300 persone vivevano qui, alcune per decenni. Un giorno è stato detto loro che avrebbero avuto tre mesi per lasciare i locali.

"Abbiamo costruito una residenza temporanea a 300 metri da dove sono alloggiati ora, perché dobbiamo demolire questo edificio prima della fine del 2021", dice Nicolas Ferrand, direttore generale di SOLIDEO.

Gli alloggi temporanei montati da SOLIDEO, società pubblica che supervisiona i progetti di costruzione per il comitato olimpico di Parigi, sono però solo temporanei. E i lavoratori dicono di non credere che le autorità daranno loro un posto permanente in cui vivere entro il prossimo anno, ora che sono "fuori dai piedi". "Penso che le Olimpiadi siano un pretesto, perché quando abbiamo proposto che una volta finite potessimo tornare nel nostro vecchio edificio... beh, hanno detto di no", spiega ai nostri microfoni Boubakar.

Le autorità approfittano di eventi come questo per trasformare, sfigurare i quartieri e rimuovere gli abitanti che non dovrebbero più essere lì".

Con le entrate previste di diritti tv, marketing, sponsorizzazione, biglietteria e turismo la città di Parigi si aspetta di vincere alla grande con le Olimpiadi. Ma anche prima dell'inizio dei Giochi, alcuni sentono di aver già perso.