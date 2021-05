Si tratta con ogni probabiltà del personaggio storico francese più conosciuto in tutto il mondo; ma a due secoli dalla sua morte, la figura di Napoleone resta n qualche modo ancora controversa.

Questo mercoledì, 5 maggio 2021, segna i 200 anni dalla morte dell'imperatore e venerato stratega militare, che si spense all'età di 51 anni durante l'esilio sull'isola britannica di Sant'Elena.

Come la sua vita, anche la morte di Napoleone è divenuta un soggetto affascinante, che ha ispirato innumerevoli opere d'arte e folklore.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha scelto di celebrare l'anniversario con un discorso, un esercizio difficile che altri politici hanno preferito evitare, prima di lui,

Uno dei predecessori di Macron, ad esempio, Jacques Chirac, rifiutò polemicamente di celebrare, nel 2005, i 200 anni della vittoria di Napoleone ad Austerlitz.

Una figura sfaccettata

Molti storici sostengono che il bicentenario della morte del condottiero potrebbe rappresentare un'importante opportunità per comprendere Napoleone come una personalità storica sfaccettata, che si è evoluta nel corso dei suoi anni di potere.

"Si tratta di una figura che non può essere cancellata dalla storia della Francia, che ha giocato un ruolo tale da segnare senza dubbio la storia della Francia e dell'Europa", ha detto a Euronews Jacques-Olivier Boudon, uno storico specializzato nel primo impero all'Università Sorbona di Parigi.

Natalie Petiteau, storica dell'Università di Avignone, ha scritto in un recente editoriale per il giornale francese Libération che c'è una differenza fondamentale tra celebrare l'imperatore e commemorarlo.

"Se commemorare - scrive Petiteau - è ricordare insieme, celebrare può portare a... glorificare. Tuttavia, Napoleone non ha bisogno di glorificazione: il modo in cui la sua ombra è iscritta nella nostra cultura è sufficiente ad assicurargli una gloria onnipresente",

Ma alcuni sostengono che Napoleone non dovrebbe essere commemorato a causa del suo coinvolgimento in campagne militari mortali, nel ristabilimento della schiavitù e nelle leggi patriarcali.

immagini di Napoleone Bonaparte incorniciate su una parete del Consulate hotel a Jamestown sull'isola di Sant'Elena, nell'Oceano Atlantico. Christopher Torchia/Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

Chi era Napoleone Bonaparte?

Nato ad Ajaccio, in Corsica, nel 1769, Napoleone proveniva da una famiglia nobile ed è cresciuto parlando italiano. In Francia frequentò due scuole militari reali.

Fin dalla giovane età, tuttavia, si caratterizzò - secondo Boudon - come un uomo "molto laborioso, molto testardo e molto investito nei suoi studi".

Nella sua formazione scolastica, Napoleone è ricordato come un avido lettore di Rousseau e di altre figure illuministe.

A soli 20 anni ebbe un ruolo nella rivoluzione francese come ufficiale militare e fu nominato generale a 24 anni, secondo la Fondazione Napoleone.

Boudon dice che un punto di svolta fondamentale fu il suo matrimonio con Josephine de Beauharnais nel 1796, una donna di sei anni più vecchia di lui di cui si innamorò perdutamente.

In quello stesso anno, Napoleone condusse alcune delle sue prime campagne militari di successo.

"Era totalmente investito dall'idea di poter avere un destino" spiega Boudon. "Fu questo a caratterizzare Napoleone, l'idea di essere in qualche modo predestinato ad avere successo nella vita"

E il suo destino, in effetti, sarebbe stato davvero significativo. Per 15 anni Napoleone fu una guida per la Francia, prima come console e poi come imperatore.

Bonaparte divenne Primo Console in Francia dopo il suo ruolo nel colpo di stato del 18 Brumaio (nel 1799), diventando Primo Console a vita nel 1802. Fu incoronato Napoleone I, imperatore dei francesi, in una cerimonia alla Cattedrale di Notre-Dame di Parigi nel 1804.

Gli anni che seguirono furono caratterizzati da successi militari mentre espandeva il suo impero in gran parte dell'Europa.

Venerato come uno dei migliori strateghi della storia, secondo gli storici ha rivoluzionato il modo di intendere e fare la guerra, sorprendendo i suoi avversari.

Ma con il suo grande destino arrivò anche una caduta storica.

Dopo anni di campagne militari, con un impero francese di oltre 130 dipartimenti, Napoleone abdicò nel 1814 dopo che la battaglia di Parigi fu vinta dagli alleati europei ostili all'impero.

Durante i 100 giorni del 1815, Napoleone fu di nuovo sul suo trono prima della sua sconfitta finale da parte delle potenze europee nella battaglia di Waterloo nel giugno 1815.

Fu mandato a vivere gli ultimi sei anni della sua vita in esilio sull'isola britannica di Sant'Elena, dove morì nel 1821.

Perché la commemorazione è così controversa?

Alcuni degli argomenti controversi che circondano l'eredità di Napoleone derivano in parte dal suo impatto duraturo sulle istituzioni francesi.

"Oggi - illustra Boudon - la sua influenza si vede soprattutto nei fondamenti politici istituzionali, che permangono anche se ci sono stati molti sviluppi".

Tra le istituzioni che hanno avuto origine dal governo di Napoleone ci sono il Senato, il Consiglio di Stato, il sistema di istruzione superiore, il Codice Civile, il Codice Penale e la Corte dei Conti.

La sua eredità attraverso il Codice Civile, in particolare, è stata criticata per la sua collocazione delle donne come inferiori agli uomini.

L'insieme di leggi pubblicate nel 1804 affermava che le donne sono soggette all'autorità dei loro mariti: e ciò è visto come la codifica istituzionale di un sistema patriarcale in Francia.

Era anche un punto di orgoglio per Napoleone: secondo lo storico Thierry Lentz, della Fondazione Napoleone, l'Imperatore vedeva il Codice Civile come la sua più duratura eredità.

Altri dicono invece che si tratta del riflesso di un periodo storico piuttosto che dell'imperatore stesso.

"Quando Napoleone codifica la situazione delle donne nella famiglia, in una situazione di inferiorità -ha detto martedì lo storico Arthur Chevallier in un'intervista alla radio pubblica France Inter - sta solo cristallizzando una situazione che è già in vigore"

Gli storici hanno detto lo stesso a proposito del ripristino da parte di Napoleone della schiavitù nelle colonie francesi nel 1802, dopo l'abolizione durante la rivoluzione francese.

Secondo l'AFP; ci si aspetta che Macron, durante la commemorazione, affronti il ruolo di Napoleone nella restaurazione della schiavitù, mentre discute sia il bene che il male fatto dall'impero.

Ma altri sostengono che il ruolo di Napoleone in quella storia oscura dovrebbe precludergli di essere commemorato.

Denunciando la schiavitù come un crimine contro l'umanità, Louis-Georges Tin, ex presidente del Consiglio rappresentativo delle associazioni nere e lo storico Olivier Le Cour Grandmaison hanno sostenuto in un editoriale pubblicato su Libération che "un tale atto dovrebbe avere la conseguenza di escludere l'ufficiale dalla lista delle commemorazioni nazionali".

"Se si può scegliere di commemorare qualcuno, nonostante il crimine contro l'umanità che ha commesso, allora è la nozione stessa di crimine contro l'umanità che viene privata della sua sostanza".