Il giardino di tulipani "take away" alle porte di Milano

Un campo di tulipani in fiore, in versione take away. Non siamo nei Paesi Bassi, ma ad Arese, alle porte di Milano. Il giardino "u-pick" di Tulipani Italiani è stato inaugurato nel 2019 da una coppia di olandesi. Sono state piantate 450 varietà di tulipani e se l'anno scorso, in pieno lockdown, era possibile solo la consegna a domicilio, quest'anno ci si può recare personalmente.

"Ti si apre il cuore a vedere questi campi colorati e abbiamo bisogno di portare anche un po' di colore a casa", dice una milanese. "È una bella iniziativa, ci fa un po' pensare alla normalità e avevamo proprio voglia di colore, di vivere un po' di primavera. Iniziare un po' a tornare alla vita normale", spiega un uomo.

Per accedere al campo di tulipani si compra un biglietto online. Per 4 euro, si può restare 2 ore a passeggiare tra i vicoli fioriti e raccogliere due tulipani. Pagando di più (tra 1 e 1,5 euro), si può portare a casa un bel bouquet. Per dare un po' di colore a un momento così grigio.