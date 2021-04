Nuovo battello della ONG tedesca Sea-Eye

La nave di soccorso per migranti, la Sea-Eye 4, dell'omonima organizzazione tedescam, ha lasciato i cantieri di Rostock per dirigersi in Spagna da dove riprenderà le sue attività nel Mediterraneo. L'arrivo della nave, che batterà bandiera tedesca, è previsto per fine aprile nei porti iberici, da dove partirà per le sua missioni di soccorso.

Questa nave sarà in grado di curare anche persone affette da Covid-19. È uno scafo del 1972 ricostruito con un lavoro di sei mesi da circa 250 volontari raggruppati nell'iniziativa "United4Rescue", che comprende partner tra cui MSF e la sinistra radicale tedesca Die Linke. È stato in gran parte finanziato dalla Chiesa protestante tedesca.

Questo nei giorni in cui Matteo Salvini è stato rinviato a giudizio per il caso Open Arms per rifiuto d’atti d’ufficio e sequestro di persona: rischia una pena fino a 15 anni