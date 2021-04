Per Ryanair nuova batosta dalla Corte europea di Giustizia

Nuova batosta per Ryanair, la Corte europea di Giustizia si è pronunciata contro il ricorso della compagnia aerea irlandese che si era rivolta al tribunale puntando il dito contro gli aiuti di Stato da 30 miliardi a vettori come Alitalia, Lufthansa, Air France-Klm, Sas, Norwegian per far fronte alla crisi covid.

Gli aiuti per la Corte di Lussemburgo non violano le regole europee e non comportano distorsioni della concorrenza.

In una dichiarazione, la compagnia low cost lascia intendere di non voler mollare la presa: "Chiederemo ora alla Corte di giustizia di annullare queste sovvenzioni ingiuste nell'interesse della concorrenza e dei consumatori. Se l'Europa vuole uscire da questa crisi con un mercato unico, anche le compagnie aeree devono poter competere in condizioni di parità ".

I casi di aiuti di Stato alle compagnie aeree in Europa si moltiplicano; per via della pandemia Bruxelles ha allentato le regole che vietano gli aiuti e in totale 30 miliardi di euro sono stati messi a disposizione.