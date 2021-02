Mix di animazione e realtà con l'ultimo Tom & Jerry

Torna il duetto Tom e Jerry con una versione cinematografica che mescola animazione e azione dal vivo. Il film è interpretato da Chloe Grace Moretz nei panni di una giovane promotrice di eventi incaricata di organizzare un grande matrimonio. C'è solo un problema: Jerry prende residenza nell'hotel e Tom viene assunto per sfrattarlo.

Un film per tutte le generazioni

"Ho pensando sempre a come rendere omaggio al passato, ma allo stesso tempo bisogna tener conto che siamo nel 2021 e il film deve essere veloce e intelligente come i ragazzi di oggi che hanno a che fare con cose rapidissime. Devi riuscire a intercettarli. Volevo essere sicuro che il film fosse congeniale a tutte le generazioni per far divertire tutti": spiega il regista Tim Story.

Il passato ritorna

Il film ricorda un po' "Chi ha incastrato Roger Rabbit" ma sfrutta una comicità a grana grossa com'era quella dei vecchi cartoon adeguatamente aggiornati. Il film Tom & Jerry, diretto da Tim Story, è distribuito da Warner Bros Italia ed è in arrivo direttamente in digitale da giovedì 18 marzo. Negli Stati Uniti è in sala dal 26 marzo.