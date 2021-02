E’ sicuramente la nomination che ha destato più clamore, in senso positivo, tra tutte quelle annunciate per i Golden Globes 2021.

Nella categoria miglior attore c’è anche Tahar Rahim, l'unico a non essere britannico o americano. L’interprete francese di origine algerina è in lizza con leggende del calibro di Anthony Hopkins e Gary Oldman. Tahar Rahim è protagonista del film “The Mauritanian”, diretto da Kevin Macdonald. La pellicola è tratta da una storia vera, quella di un uomo della Mauritania detenuto nel campo di prigionia di Guantánamo dal 2002 al 2016. Un film dai risvolti politici e sociali che mette in discussione il funzionamento del sistema giudiziario americano negli ultimi vent'anni. Nel cast anche un incredibile Jodie Foster e Benedict Cumberbach.

"Quando Sarah Jessica Parker stava leggendo le nominations io mi stavo preparando per un servizio fotografico”, racconta l’attore. E’ stato un mio amico ad avvisarmi. Era a casa mia, stava guardando la Tv e, quando ha sentito la notizia. è corso subito nella mia camera per dirmi che ero in lizza. Non ci potevo credere, il mio cuore batteva a mille. Stavo morendo dalla felicità.”

Tahar Rahim, nato il 4 luglio del 1981, torna sul grande schermo, dopo essere stato scoperto dal regista Jacques Audiard nel film “Il profeta”. La pellicola vincitrice del Premio Speciale della Giuria a Cannes nel 2009.

Laura Pausini in lizza ai Golden Globes

Grande soddisfazione per l’Italia. Due candidature per "La vita davanti a sé" (The Life ahead), il film di Edoardo Ponti: gareggerà come miglior film in lingua straniera e per le musiche, mentre l'attesa nomination alla protagonista Sophia Loren non c'è. Laura Pausini invece è candidata con il brano Io sì/Seen.

"Mank", il film di David Fincher sull'epoca d'oro di Hollywood, guida le nomination con 6 candidature e ha battuto di una nomination un altro film Netflix, "The Trial of the Chicago Seven" di Aaron Sorkin. The Undoing di Hbo/Sky e "Ozark" di Netflix hanno ottenute 4 nomination ciascuna.

Quest'anno la cerimonia si terrà non a gennaio, come di consueto, per via della pandemia. La grande serata sarà il 28 febbraio a Hollywood. A condurre lo show il duo di attrici e comiche Tina Fey e Ami Poehler, come nel 2015. Ora non resta che aspettare la notte dei Golden Globes quando sapremo i nomi dei vincitori.

MIGLIOR FILM DRAMMATICO

Il processo ai Chicago 7

Mank

Nomadland

The Father

Una donna promettente

MIGLIOR ATTRICE IN UN FILM DRAMMATICO

Andra Day (The United States Vs. Billie Holiday)

Carey Mulligan (Una Donna Promettente)

Frances McDormand (Nomadland)

Vanessa Kirby (Pieces Of A Woman)

Viola Davis (Ma Rainey’s Black Bottom)

MIGLIOR ATTORE IN UN FILM DRAMMATICO

Anthony Hopkins (The Father)

Chadwick Boseman (Ma Rainey’s Black Bottom)

Gary Oldman (Mank)

Riz Ahmed (Sound of Metal)

Tahar Rahim (Mauritanian)

MIGLIOR FILM MUSICAL O COMMEDIA

Borat: Seguito Di Film Cinema

Hamilton

Music

Palm Springs

The Prom

MIGLIOR ATTRICE IN UN MUSICAL O COMMEDIA

Anya Taylor-Joy (Emma)

Kate Hudson (Music)

Maria Bakalova (Borat: Seguito Di Film Cinema)

Michelle Pfeiffer (French Exit)

Rosamund Pike (I Care a Lot)

MIGLIOR ATTORE IN UN MUSICAL O COMMEDIA

Andy Samberg (Palm Springs)

Dev Patel (La Vita Straordinaria Di David Copperfield)

James Corden (The Prom)

Lin-Manuel Miranda (Hamilton)

Sacha Baron Cohen (Borat: Seguito Di Film Cinema)

MIGLIOR FILM DI ANIMAZIONE

Onward

Over The Moon – Il Fantastico Mondo Di Lunaria

Soul

The Croods: A New Age

Wolfwalkers – Il Popolo Dei Lupi

MIGLIOR FILM IN LINGUA STRANIERA

Another Round

La Llorona

Minari

The Life Ahead (La Vita Davanti A Sé)

Two Of Us

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA (qualsiasi genere)

Amanda Seyfried (Mank)

Glenn Close (Hillbilly Elegy)

Helena Zengel (Notizie Dal Mondo)

Jodie Foster (The Mauritanian)

Olivia Colman (The Father)

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA (qualsiasi genere)

Bill Murray (OnThe Rocks)

Daniel Kaluuya (Judas And The Black Messiah)

Jared Leto (Fino All’ultimo Indizio)

Leslie Odom Jr. (Quella Notte A Miami…)

Sacha Baron Cohen (Il Processo Ai Chicago 7)

MIGLIOR REGIA

Aaron Sorkin (Il Processo Ai Chicago 7)

Chloé Zhao (Nomadland)

David Fincher (Mank)

Emerald Fennell (Una Donna Promettente)

Regina King (Quella Notte A Miami…)

MIGLIOR SCENEGGIATURA

Aaron Sorkin (Il Processo Ai Chicago 7)

Chloé Zhao (Nomadland)

Emerald Fennell (Una Donna Promettente)

Florian Zeller e Christopher Hampton (The Father)

Jack Fincher (Mank)

MIGLIOR COLONNA SONORA ORIGINALE

Alexandre Desplat (The Midnight Sky)

James Newton Howard (Notizie Dal Mondo)

Ludwig Göransson (Tenet)

Trent Reznor e Atticus Ross (Mank)

Trent Reznor, Atticus Ross e Jon Batiste (Soul)

MIGLIOR CANZONE ORIGINALE