Tutto pronto per gli Oscar europei. Sotto i riflettori anche l'Italia

Cresce l’attesa per gli European Film Award 2020, il prestigioso riconoscimento dell’Academy che riunisce quasi 3800 professionisti dell'industria cinematografica europea.

Quest’anno gli Oscar europei si svolgono virtualmente attraverso una serie di eventi online in corso in questi giorni. Tra i super favoriti c’è “Another Round” di Thomas Vinterberg e “Martin Eden” del regista italiano Pietro Marcello, un esempio di coproduzione europea.

Oscar europei: I miglior film in lizza

"I miei film sono stati prodotti sempre in collaborazione anche con altri paesi, sono sempre esistite delle coproduzioni, ci racconta Pietro Marcello. Anche stavolta, ho avuto la fortuna di lavorare con il mio co-produttore francese e con quello tedesco", ci racconta il regista italiano Marcello.

“Martin Eden” è un adattamento dell'omonimo romanzo di Jack London. Una storia originariamente ambientata a San Francisco che il regista ha adattato per l'Europa. "Credo che Martin Eden sia un film profondamente europeo, un film che è stato realizzato a Napoli, ma Martin Eden è un archetipo come Faust, come Amleto. E’ stato possibile girare le scene anche in altre città come Amburgo, Marsiglia o Napoli. E per l'Italia non finisce qui. Sono andati infatti in nomination: Elio Germano, miglior attore per Volevo Nascondermi, e Fabio & Damiano D'Innocenzo per la sceneggiatura di Favolacce.

Gli altri film in concorso sono tutte coproduzioni. Da The Painted Bird, un film ceco, coprodotto da Slovacchia e Ucraina. La pellicola racconta la storia di un bambino ebreo durante l'Olocausto. Sotto i riflettori anche “Corpus Christi” una coproduzione franco-polacca, “Undine”, un film franco-tedesco e “Berlin Alexanderplatz” coprodottao da Germania e Paesi Bassi.

Le altre categorie

In corsa per il miglior regista europeo oltre a Pietro Marcello ci sono: Agnieszka Holland per Charlatan; Jan Komasa per Corpus Christi; Francois Ozon per Estate '85; Maria Sødah per Hope e Thomas Vinterberg per Un altro Giro.

Nella categoria miglior attrice ci sono: Paula Beer in Undine; Natasha Berezhnaya in Dau. Natasha; Andrea Brain Hovig in Hope; Ane Dahl Torp in Charter; Nina Hoss in My Little Sister e Marta Nieto in Mother.

Miglior attore europeo in corsa con Luca Marinelli ed Elio Germano troviamo: Bartosz Bielenia in Corpus Christi; Goran Bogdan in Father; Mads Mikkelsen in Un altro giro e Viggo Mortensen in Falling.

Il prestigioso riconoscimento sarà assegnato sabato 12 dicembre, a Berlino. Una cerimonia senza pubblico, ma in diretta in tutta Europa con i protagonisti.