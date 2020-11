Second Souffle pronta ad aiutare gli imprenditori vittime del Covid

Come ci si rialza quando le cose vanno male. Philippe Le Meur è il segretario generale di Second Souffle, un'associazione francese che aiuta gli imprenditori in difficoltà a rialzarsi.

Gli abbiamo chiesto cos'è esattamente l'associazione e come aiuta chi ne ha bisogno. "Second Souffle è un'associazione, che si è data come missione l'accompagnamento di tutti gli imprenditori in difficoltà o in ripresa, con o senza un'azienda, senza criteri di selezione o di tempo", ci spiega. "Ogni imprenditore in difficoltà è accompagnato da uno "sponsor", che lo guida nel processo di rinascita per così dire, secondo il nostro metodo 1-2-3: accogliere, accompagnare e rialzarsi".

E che tipo di servizi su misura offrite?

I servizi offerti da Second Souffle a sostegno degli imprenditori in difficoltà sono prima di tutto accogliere, ascoltare, capire le difficoltà personali e professionali che ogni imprenditore incontra. L'idea e l'obiettivo è quello di permettere all'imprenditore in difficoltà di creare un nuovo progetto imprenditoriale o salariale.

E in che modo Second Souffle completa e coordina il sostegno con la rete Portail du Rebond?

Ogni associazione di Portail du Rebond ha le sue specializzazioni: secondo la richiesta dell'imprenditore in difficoltà, questo sarà reindirizzato verso l'associazione che meglio risponde alla richiesta iniziale: ovvero, sostegno psicologico, aiuto nelle difficoltà incontrate dall'imprenditore e possibilità di rialzarsi come impresa o come dipendente.

Molte aziende in Francia in questo momento sono in difficoltà. In che modo Second Souffle sta adattando il suo sostegno, per aiutare le imprese colpite dalla pandemia?

L'attuale crisi sanitaria e i conseguenti lockdown non faranno che peggiorare la situazione. Si prevede un aumento del numero di liquidazioni, a partire dal primo trimestre del 2021. Così, per prepararsi a questa recrudescenza delle chiamate di imprenditori in difficoltà, Second Souffle si è organizzata per formare i volontari su base mensile, fino alla fine di giugno 2021.

E infine, una domanda molto pratica: se sono un imprenditore e ho bisogno del vostro aiuto come posso mettermi in contatto con voi?

Per contattare l'associazione Second Souffle, potete farlo andando sul sito di Second Souffle ed eventualmente, sul Portail du Rebound.