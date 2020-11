Parigi, migranti si accampano in centro: dispersi con lacrimogeni

Con l'aiuto di un gruppo di volontari, centinaia di migranti, per la maggior parte provenienti dall'Afghanistan. hanno montato altrettante tende nel cuore di Parigi, in Place de la République. Un accampamento gigantesco che ha preso vita in poche decine di minuti.

Lo smantellamento

Meno di un'ora dopo, il campo è stato smantellato dalle forze di polizia, con metodi anche violenti. All'interno di alcune delle tende spostate, infatti c'erano ancora delle persone.

Il ministro dell'Interno Darmanin annuncia su Twitter un'inchiesta, dopo aver definito le immagini della dispersione schockanti. Ora pretende un rapporto da parte del Prefetto.

il Tweet di Darmanin

"Non abbiamo un posto dove vivere, un posto dove dormire", hanno spiegato i profughi, supportai da diversi volontari tra i quali quelli di Utopia 56, un'associazione francese fondata nel 2015 in Bretagna per sovrintendere alle azioni di volontariato che erano in atto a quel tempo nella cosiddetta giungla di Calais. Quello che l'associazione chiede è che venga messo in atto un vero meccanismo di accoglienza per queste persone.

Dopo lo smantellamento del campo, la polizia ha disperso i migranti arrivando ad utilizzare i laccrimogeni per le strade della capitale francese.

Indignazione

Tutta la vicenda ha scatenato l'indignazione dell'opinione pubblica che ora chiede le dimissioni del ministro dell'Interno.