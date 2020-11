Il professor Nikola Kolev, coordinatore di Mu-Varna, ci spiega in che modo lavorano i tre attori principali associati al progetto. Un progetto che non esita a definire "rivoluzionario" per la società bulgara.

"Si tratta di una collaborazione fra l'Università di medicina di Varna, l'Università di medicina di Pleven e l'Istituto di robotica dell'Accademia bulgara delle scienze - spiega -. Ciascuna di queste unità lavora su diverse tappe dell'introduzione di nuove tecnologie nella cura delle malattie oncologiche, e nella costruzione di un approccio individuale per i pazienti affetti da malattie oncologiche nelle diverse specializzazioni. L'unità che si trova a Varna si occupa del carcinoma rettale, della realizzazione di studi scientifici sui pazienti operati e della cura di tutte le patologie dell'apparato digerente - ernia della parete addominale anteriore, chirurgia endocrinologica, chirurgia delle ghiandole surrenali e urologia. L'introduzione della chirurgia robotizzata nella nostra regione è rivoluzionaria per i pazienti, per la società e anche per noi chirurghi.