Il presidente del CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, il tedesco Thomas Bach, arriva a Tokyo e incontra, per la prima volta, il nuovo primo ministro giapponese Yoshihide Suga, in carica da agosto 2020.

Durante la sua visita a Tokyo, Bach ha incontrato anche la governatrice della città, Yuriko Koike, e il presidente del Comitato Organizzatore di Tokyo 2020, Mori Yoshiro,

C'è assolutamente da fare il punto della situazione ad otto mesi dall'inizio - salvo altri contrattempi - dei Giochi Olimpici, previsto per il 23 luglio dell'anno prossimo.

"Faremo il maggior numero di vaccini ad atleti e spettatori, se ci sarà un vaccino..."

Dichiara il presidente Bach alla stampa:

"Per proteggere il popolo giapponese, e per rispetto del popolo giapponese, il CIO si impegnerà a fondo affinché il maggior numero possibile di partecipanti e visitatori possa essere vaccinato, se per allora sarà disponibile un vaccino... "Questo ci rende tutti molto fiduciosi di poter avere un numero ragionevole di spettatori negli stadi olimpici del prossimo anno e che gli spettatori potranno vivere in un ambiente sicuro".

Thomas Bach con la governatrice di Tokyo, Yuriko Koike, e le mascotte delle Olimpiadi. AP Photo

"Gold Olympic Order" a Shinzō Abe

L'ex premier giapponese Shinzō Abe ha ricevuto da Thomas Bach il "Gold Olympic Order", la più alta onorificenza olimpica, per aver ottenuto nel 2013 le Olimpiadi di Tokyo e per aver lavorato tanto per l'organizzazione dei Giochi (prima di lasciare la carica di primo ministro per motivi di salute), poi rinviati l'estate scorsa, causa Covid-19.

In Giappone il pubblico c'è già

Attualmente in Giappone si svolgono competizioni sportive con il 50% della capienza degli spettatori totale, un tetto che è stato portato all'80% in alcuni eventi di prova proprio in vista delle Olimpiadi....