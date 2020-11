Bond, James Bond va all'asta: da Sotheby's le locandine dei film

Ci sono frasi culto come la richiesta al bancone di un Vodka Martini agitato, non mescolato. Bond, James Bond è entrato nell'immaginario collettivo e solo pochi giorni dopo la morte di Sean Connery, suo magistrale interprete, anche i poster originali dei suoi film sono diventati pezzi da collezione, messi all'asta a Londra sino alla fine della settimana.

Bruce Marchant, consulente di Sotheby's per le locandine dei film, spiega quali sono i fattori che determinano il valore di un manifesto: "Il titolo è davvero importante per determinare il valore di un poster. Ovviamente, i più vecchi valgono di più, ce ne sono molti meno. Connery è considerato una sorta di icona di Bond e i suoi primi sei film, quelli degli anni Sessanta e dei primi anni Settanta. sono i più preziosi perché rari. La gente non collezionava a quei tempi. Molti di quei poster sono stati distrutti".

Prima di diventare un mito del cinema, James Bond era un personaggio letterario.

Anche una collezione di manoscritti originali di Ian Fleming, il padre dello 007 più famoso al mondo, è in vendita questa settimana a Londra.

Secondo Paige Thompson, specialista in libri e manoscritti per Sotheby's, "È probabilmente la più grande collezione di Fleming mai arrivata sul mercato. Abbiamo ogni singolo libro di James Bond in prima edizione e probabilmente anche la maggior parte delle ristampe - dice Thompson - abbiamo anche una selezione proveniente dalla biblioteca di Ian Fleming. Quindi, libri che gli sono stati regalati durante la goventù, ai tempi della scuola, fino ai libri regalati e firmati dai suoi amici".

E, per i collezionisti maggiormente disposti a spendere, ci sono anche alcuni oggetti ricercati, come questa Aston Martin DB5 del 1964, apparsa in Missione Goldfinger, dotata nei film di mitragliatrici anteriori e posteriori, cortina fumogena, spargichiodi, sedile passeggero eiettabile.

Nella realtà un inestimabile pezzo da collezione.