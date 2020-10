In tutta Europa la corsa per contenere il contagio

Nel sondaggio che Euronews ha recentemente commissionato in maggioranza gli italiani sarebbero disposti ad affrontare un nuovo lockdown per far scendere di nuovo il tasso di contagio, in attesa del vaccino. Come nel resto d'Europa anche in Italia, che vanta una situazione generale migliore, il clima non è dei più gioiosi e comunque tutti sperano che non ci sia bisogno dei bloccare di nuovo il paese.

Economia ancora giù

Per ristorazione, tempo libero e turismo si profilano giorni nerissimi vista la recrudescenza dei contagi da Covid-19. Settori destinati a non trarre beneficio dalla ripresa economica con decine di migliaia di imprese a rischio. A lanciare l'allarme è stata Confcommercio nel rapporto sulla congiuntura. "Il quarto trimestre si apre all'insegna di una rinnovata e profonda incertezza alimentata dalla dinamica dei contagi", con il risultato che i settori della "convivialità" e del turismo "non verranno coinvolti dalla ripresa del Pil" , viene spiegato nello studio in cui si stima per il mese di ottobre un incremento dello 0,9% congiunturale del prodotto che si traduce in una decrescita su base annua del 5,1%.

Tutta l'Europa sulla stessa barca

La recrudescenza della pandemia in Europa sta portando molti paesi a mettere in atto misure di contenimento, che seppure di entità più limitata rispetto a quanto fatto in primavera, rischiano di minare la ripresa internazionale con particolare riguardo ai partner commerciali più vicini come l'Italia.

Gran Bretagna

Più della metà della popolazione inglese è stata sottoposta a restrizioni più severe per il coronavirus.

Venerdì a mezzanotte la capitale britannica è stata posta al secondo livello di allerta più alto, vietando a persone di famiglie diverse di riunirsi. Anche la regione del Lancashire è stata sottoposta alle misure più severe, nel nuovo sistema di allarme a più livelli adottato dal governo. E comunque i funzionari locali hanno rifiutato di accettare il pacchetto finanziario del governo per attuare misure mirate alle aree con i più alti tassi di infezione.

Francia

In Francia le cifre della Santé Publique dicono che da venedì sono stati 25.086 i contagi per Covid-19, una cifra inferiore di alcune migliaia al record di oltre 30.000 di giovedì. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 122 fra ospedali, case di riposo e istituti per disabili. Il totale delle vittime dal 1 marzo sale a 33.303.

Polonia

Il primo ministro polacco ha chiesto alle persone di "restare a casa" se possibile, poiché ha annunciato una serie di restrizioni nelle principali città per arginare un picco record di casi di contagio. Mateusz Morawiecki tramite un collegamento video ha consigliato a "tutti quelli che possono di lavorare da remoto" poiché la Polonia ha registrato un nuovo record giornaliero di 24 ore di 8.099 casi di coronavirus. Da sabato entreranno in vigore nuove restrizioni a Varsavia e in altre grandi città, che ora saranno considerate parte di una zona "rossa". Tutte le scuole secondarie in quelle zone saranno chiuse e si continuerà l'attività didattica a distanza.