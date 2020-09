Arrivano i tamponi "express".

Dall'Italia

L'azienda Allum di Merate (Lecco) annuncia di aver superato l'esame per l'approvazione da parte del Ministero della Salute di un test - denominato "Daily Tampon" che si esegue su un campione di saliva e che dà il risultato - di positività o meno al Coronavirus - in appena tre minutl.

L'azienda brianzola si dice pronta a partire con la produzione.

Un 'salto di settore' per l'impresa, che realizza sistemi di illuminazione.

Dalle lampade ai tamponi.

Curioso, quantomeno.

Il test rapido fornisce il risultato come un test di gravidanza: positivo due strisce, negativo una.

Si propone come un esame utile a gestire flussi di massa.

La Allum di Merate spiega di poter produrre 20 milioni di tamponi, per la rilevazione del virus che provoca Covid-19.

É uno strumento che può contribuire a "far ripartire settori fermi dal marzo scorso", viene evidenziato nella nota diffusa dall'Associazione Api Lecco e Sondrio (Associazione piccole e medie industrie della provincia di Lecco e Sondrio), a cui l'azienda Allum è associata.

"In Italia non esiste nessuna soluzione di questo tipo, la Allum è la prima a realizzarlo", spiegano.

Il test funziona così: si prende un campione di saliva con un cotton-fioc, si appoggia quest'ultimo sul tampone e in tre minuti, con l'utilizzo congiunto di tre reagenti, il tampone restituisce il risultato.

L'esame si potrebbe usare in contesti come "le scuole, gli ospedali", ma anche per far "tornare ad avere il pubblico in settori che sono fermi, o costretti a operare 'a porte chiuse', come ad esempio lo sport o la musica".

Il prodotto, si sottolinea, ha un prezzo inferiore all'attuale tampone: "Costa meno della metà di quelli che vengono attualmente utilizzati".

Dalla Repubblica Ceca

Un Covid-Test rapido arriva anche dalla Repubblica Ceca.

Bastano 60 minuti.

L'Istituto di Immunologia della Facoltà di Medicina dell'Università "Palacký" di Omolouc ha sviluppato un test che può essere utilizzato per diagnosi di massa.

Il test può rilevare la presenza di Coronavirus e di infezione in individui asintomatici, nella fase acuta della malattia, circa un'ora dopo il prelievo del campione.

Spiega la dottoressa Eva Kriegova, responsabile del progetto della, Facoltà di Medicina dell'Università "Palacký" di Olomouc:

"Attualmente è in fase di validazione, ma possiamo iniziare a produrre il test già ora, dipende dalla domanda e anche dalle decisioni politiche e dall'accordo con i partner sulla quantità di test. Ma siamo pronti ad iniziare la produzione in un tempo brevissimi".

Eva Kriegova è la coordinatrice del progetto. Euronews

Il costo del test è alla portata di tutti, l'equivalente - in corone ceche - di una cifra che va dai 4 ai 20 euro.

I test rapidi sono già pronti per essere sperimentati, per esempio in eventi sportivi e culturali.