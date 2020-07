Coronavirus: Trump propone di rinviare le elezioni Usa 2020

Il Covid-19 rischia di far slittare l'evento politico dell'anno: le elezioni presidenziali statunitensi, in programma a novembre. A lanciare l'ipotesi è proprio chi a questo voto si presenterà per un secondo mandato.

L'attuale presidente, Donald Trump, ha infatti avanzato l'idea, attraverso un tweet, di "rinviare" le elezioni, per paura di brogli. "Con un voto postale universale, quella 2020 sarà l'elezione più INESATTA e FRAUDOLENTA nella storia", ha postato il tycoon. "Sarebbe un grave imbarazzo per gli Usa. Rinviare l'Elezione finché le persone non potranno votare per bene, in sicurezza?".

L'inquilino della Casa Bianca ripete ormai da settimane che il voto per corrispondenza - attualmente auspicato, mentre gli Usa continuano a lottare contro la pandemia di coronavirus - porterà a frodi, ad esempio, con l'intrusione di governi stranieri, che potrebbero contraffarre "milioni" di votazioni.

Trump è attualmente sfavorito nei sondaggi, con il democratico Joe Biden, ex vice di Barack Obama, avanti di 10-15 punti. I malpensanti vedranno quindi questa proposta come una scusa per ritardare il voto e riguadagnare un po' di popolarità.