Smart cities: Eindhoven cresce e si prepara alla transizione verde

Le città come Eindhoven sono destinate ad aumentare il numero di abitanti.

Secondo una proiezione dell'ONU, entro il 2050 il 68% della popolazione mondiale vivrà in aree urbane.

Per questo motivo, diventa fondamentale preparare in anticipo una transizione verde, che permetta alle aree urbane di essere uno spazio più confortevole e sano dove vivere.

Delia Mitcan, coordinatrice del progettoSmart cities al comune di Eindhoven, spiega in cosa consista l'approccio green nel cuore di una città che cresce: "Stimiamo di crescere ancora come popolazione di oltre 50 mila abitanti nei prossimi 5-10 anni. In realtà, non è una cosa positiva per una città di piccole e medie dimensioni nei Paesi Bassi. Ciò significa che Eindhoven diventerà ancora più affollata in termini di densità e di mobilità.

Come prepararsi e come affrontare queste sfide?

Il cambiamento comporta che dobbiamo assolutamente fare qualcosa, soprattutto in centro città, perché è attraente per le giovani generazioni e per le famiglie con bambini piccoli o senza figli vivere in centro. Non hanno necessità di avere una macchina. Significa che non hanno bisogno di altri mezzi di trasporto per spostarsi da A a B".