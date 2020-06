La partita di Premier League tra Manchester City e Burnley fa discutere più per lo striscione apparso in cielo che per il roboante 5-0 finale.

Il "fattaccio" avviene poco dopo che i giocatori di entrambe le squadre si sono inginocchiati a sostegno del movimento antirazzista "Black Lives Matter" (La vita dei neri conta).

Cosa è successo?

Un aereo che trainava uno striscione con la scritta "White Lives Matter Burnley" (La vita dei bianchi conta) ha sorvolato l'Etihad Stadium del Manchester City.

Oltre a quella scritta, nessuna indicazione su chi abbia organizzato il blitz.

Secondo le prime indiscrezioni, tuttavia, il messaggio nello striscione potrebbe essere associato ad un gruppo suprematista bianco.

Il comunicato del Burnley

Ancora prima della fine della partita, con un comunicato ufficiale, il Burnley si è assolutamente dissociato dall'azione "di disturbo", nonostante sullo striscione sia comparso il nome del club, il che fa pensare all'opera di un gruppo di tifosi del Burnley.

"Vorremmo chiarire che gli autori dello striscioni non sono i benvenuti al Turf Moor, il nostro stadio. Questo non è in alcun modo ciò che il Burnley Football Club rappresenta e collaboreremo pienamente con le autorità per identificare i responsabili ed emettere divieti a vita. Il club è orgoglioso di lavorare con tutti i generi, le religioni e le credenze religiose attraverso il suo programma comunitario e si oppone al razzismo di qualsiasi tipo.



Sosteniamo pienamente l'iniziativa "Black Lives Matter" della Premier League e, in linea con tutte le altre partite della Premier League intraprese dopo il progetto Restart, i nostri giocatori e la squadra di calcio sono stati felici di inginocchiarsi al calcio d'inizio.



Ci scusiamo senza riserve con la Premier League, con il Manchester City e con tutti coloro che si occupano della promozione della "Black Lives Matter". Burnley Football Club

"Ê un gesto inaccettabile"

A fine partita, l'allenatore del Burnley, Sean Dyche, commenta:

"Posso solo sostenere questo comunicato del club e ripetere che quanto è avvenuto è inaccettabile. Non credo che si giudichi l'intera città di Burnley o il club in base a questo, ma è inaccettabile. Come club possiamo solo scusarci e non so cosa avremmo potuto fare: l'ho appena saputo. È davvero inaccettabile".

Sean Dyche, manager del Burnley.

Rincara la dose il capitano dei "Clarets", Ben Mee:

"Non vogliamo che succeda di nuovo. Noi giocatori siamo imbarazzati. Lo striscione ci ha sconvolto e vederlo nel cielo sopra di noi, proprio mentre stavamo per iniziare la partita, ci ha decisamente tolto il fiato. È stato molto triste da vedere".

Ben Mee, capitano dei "Clarets".

Tutti i giocatori delle 12 partite della Premier League giocate dopo il riavvio della stagione in seguito all'interruzione dovuta al Covid-19 hanno indossato "Black Lives Matter" sulle magliette al posto dei loro nomi, mentre la Lega Calcio inglese si è unita formalmente alla campagna di protesta internazionale scatenata dalla morte, il mese scorso, di George Floyd, avvenuta durante un fermo di polizia a Minneapolis (USA).

Sul caso, indaga ora la Polizia del Lancashire.