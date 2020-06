Grecia, rivive la tradizione del cinema all'aperto post Covid-19

Terrazze vista Acropoli, piccole nicchie scavate nei giardini di Atene: i cinema all'aperto sono una vera tradizione dell'estate greca.

Sono decine in tutto il Paese e riaprono dopo la serrata per l'emergenza sanitaria.

Tornano a funzionare con una capacità limitata: 70% dei posti a sedere disponibili, con bar aperti prima, durante e dopo la proiezione per evitare la ressa.

I film sono proiettati senza intervallo.

Film open air: rivive la tradizione greca

"Siamo molto felici di riaprire. Siamo in attesa di accogliere il pubblico - dice il titolare di Aigli Zappeiou, uno dei più antichi cinema all'aperto di Atene (è in funzione dal 1904) - abbiamo adottato tutte le misure di sicurezza necessarie. Il nostro staff ha lavorato sodo per questo. Non manca nulla. Abbiamo ricevuto molte chiamate negli ultimi 3-4 giorni. Quindi siamo molto ottimisti per il prossimo periodo".

Cinema all'aperto e norme di sicurezza

A causa di Covid-19 sono state adottate speciali misure di sicurezza. Ci saranno un posto vuoto ogni due e corridoi a senso unico. Dovrà anche essere garantita la distanza di almeno 1,5 metri all'entrata e all'uscita.

Nonostante la pioggia, circa 35 cinema all'aperto sono riaperti in Grecia. È il primo passo verso il ritorno del 'grande schermo open air', dopo due mesi e mezzo di chiusura.

Questo giovedì tocca ad altri 135 cinema all'aperto, con nuove uscite e film classici.

Cinema Aigli Zappeiou – Syntagma

Dal 1904, il cinema Aegli Zappiou è uno dei punti di riferimento della vita sociale di Atene. All’inizio del XX secolo il “Beer Restaurant Aegli” è divenuto il luogo simbolo della Belle époque ateniese.

Il cinema è incastonato nel parco nazionale, a due passi dalla Piazza Syntagma ed è uno dei posti preferiti dagli appassionati cinefili per rifugiarsi dal caldo estivo e godersi il fresco del giardino.