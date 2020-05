Bangladesh: il ciclone Amphan continua la sua corsa ma si indebolisce

Il Dipartimento meteorologico indiano ha detto che il il ciclone tropicale Amphan, che si è abbattuto in prima istanza sull'India, si è indebolito.

Non prima però di aver dispiegato la sua corsa in Bangladesh e travolto il campo di Cox's Bazar, dove vivono più di un milione di rifugiati rohingya.

Secondo i primi sopralluoghi, nel campo non ci sono vittime ma circa 400 persone hanno perso i loro rifugi, mentre centinaia di altre strutture sono state parzialmente danneggiate.

Un ciclone di questa potenza non si vedeva nella regione dal 1999, dai tempi di Odisha, dove si è verificato un altro evento meteo di portata estrema. I venti hanno soffiato fino a 185 chilometri all'ora, sradicando alberi, pali della luce, centraline elettriche. Le piogge hanno inondato i campi e le città e devastato le infrastrutture. Il bilancio è provvisorio: un centinaio circa le vittime, milioni di evacuati per scampare alla furia di Amphan.

C'è di più: i rifugi - dove sono stati radunati gli sfollati - sono utilizzati per la quarantena dei pazienti contagiati dal coronavirus: il timore è anche quello di un aumento esponenziale dei contagi.