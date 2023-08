Le inondazioni non risparmiano l'India

Le immagini degli ultimi giorni mostrano un'intera casa, come molti altri edifici, cadere da un dirupo in una massiccia frana a Shimla, nell'Himachal Pradesh. I soccorritori nello stato montuoso hanno lavorato in condizioni meteorologiche avverse per salvare le persone intrappolate sotto fango e detriti dalle piogge cadute durante il fine settimana.

Le immagini degli ultimi giorni mostrano un'intera casa, come molti altri edifici, cadere da un dirupo in una massiccia frana a Shimla, nell'Himachal Pradesh. I soccorritori nello stato montuoso hanno lavorato in condizioni meteorologiche avverse per salvare le persone intrappolate sotto fango e detriti dalle piogge cadute durante il fine settimana. Il dipartimento meteorologico indiano ha messo lo stato in allerta e si aspetta che gli acquazzoni continuino nei prossimi giorni. Centinaia di strade rimangono bloccate e le scuole nella capitale Shimla sono state chiuse mentre l'aeronautica militare indiana e le squadre di soccorso aiutano ad evacuare le persone dalle zone basse e più vulnerabili. Il primo ministro dello stato, Sukhvinder Singh Sukhu, ha affermato che oltre 2.000 persone sono state salvate utilizzando elicotteri e barche a motore e ora sono al sicuro nei ricoveri.