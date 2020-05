"Where Have All the Flowers Gone" (1) intonava una vecchia canzone pacifista in ricordo di quella lezione della storia che gli uomini non apprendono mai abbastanza: la guerra. Tutti conoscono i cimiteri di guerra alleati con le spianate di croci tutte uguali e bianche, quasi sempre senza le foto di chi riposa sotto terra. Adesso una squadra di volontari ha deciso di dare un volto a tutti i ragazzi morti e sepolti nel cimitero americano nella città olandese di Margraten.

Una "facebook" della città dei morti

Il progetto Faces of Margraten dello storico Sebastiaan Vonk, avviato sei anni fa, ha già scoperto foto di circa 7.500 morti in guerra. Il giovane storico olandese è andato alla ricerca del volto dei soldati americani caduti nelle battaglie della seconda guerra mondiale. In un cimitero americano della città di Margraten, nei Paesi Bassi, sono sepolti oltre 10.000 militari fra uomini e donne. Il progetto rappresenta un modo per ricordare la storia e continuare ad esprimere gratitudine alle forze alleate che hanno liberato i Paesi Bassi da cinque anni di brutale occupazione nazista.

L'amicizia fra Paesi Bassi e USA

In un momento come questo in cui la pandemia ha abolito tutte le iniziatve in commemorazione di qualunque evento e a mala pena consente la celebrazione dei funerali, l'ambasciatore statunitense nei Paesi Bassi Peter Hoekstra ha ringraziato il giovane storico per la sua iniziativa: "Quello che Sebastiaan fa mettendo una foto su ogni tomba, cioè i volti di ogni soldato, consente a questi caduti di non essere dimenticati. È semplicemente fantastico vedere il pensiero, la creatività e l'iniziativa che lui e la sua organizzazione esprimono".

Where Have All The Flowers Gone (1)

(Testo originale di Pete Seeger)

Where have all the flowers gone, long time passing?

Where have all the flowers gone, long time ago?

Where have all the flowers gone?

Young girls have picked them everyone.

Oh, when will they ever learn?

Oh, when will they ever learn?

Where have all the young girls gone, long time passing?

Where have all the young girls gone, long time ago?

Where have all the young girls gone?

Gone for husbands everyone.

Oh, when will they ever learn?

Oh, when will they ever learn?

Where have all the husbands gone, long time passing?

Where have all the husbands gone, long time ago?

Where have all the husbands gone?

Gone for soldiers everyone

Oh, when will they ever learn?

Oh, when will they ever learn?

Where have all the soldiers gone, long time passing?

Where have all the soldiers gone, long time ago?

Where have all the soldiers gone?

Gone to graveyards, everyone.

Oh, when will they ever learn?

Oh, when will they ever learn?

Where have all the graveyards gone, long time passing?

Where have all the graveyards gone, long time ago?

Where have all the graveyards gone?

Gone to flowers, everyone.

Oh, when will they ever learn?

Oh, when will they ever learn?

Dove son finiti i fiori? (1)

(Traduzione di Mario Platero)

Dove son finiti i fiori, nel tempo che passa?

Dove son finiti i fiori, nel tempo che fu?

Dove son finiti i fiori?

Li han colti tutti le ragazze.

Quando mai impareranno,

quando impareranno mai?

E dove sono le ragazze, nel tempo che passa?

Dove sono le ragazze, nel tempo che fu?

Dove sono le ragazze?

Son tutte quante maritate.

Quando mai impareranno,

quando impareranno mai?

E dove sono quei mariti, nel tempo che passa?

Dove sono quei mariti, nel tempo che fu?

Dove sono quei mariti?

Tutti soldati in guerra.

Quando mai impareranno,

quando impareranno mai?

E dove sono quei soldati, nel tempo che passa?

Dove sono quei soldati, nel tempo che fu?

Dove sono quei soldati?

Tutti quanti al cimitero.

Quando mai impareranno

quando impareranno mai?

E dove sono finiti i cimiteri, nel tempo che passa?

Dove sono finiti i cimiteri, nel tempo che fu?

Dove sono finiti i cimiteri?

Sono un prato di fiori.

Quando mai impareranno,

quando impareranno mai?

#