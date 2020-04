Corea del Sud: esame all'aperto contro il coronavirus

Esame all'aperto per i dipendenti del settore assicurativo in Corea del Sud. Il test per ottenere la qualifica si è svolto nel cortile di una scuola, una misura necessaria per contenere la diffusione del Covid-19.

Le norme sul distanziamento sociale non hanno permesso di far svolgere l'esame in una sala al coperto come accade di solito. Ad ogni partecipante è stata misurata la febbre, mentre banchi e sedie sono stati accuratamente disinfettati dopo l'uso.

Da quando il governo sudcoreano ha allentato le restrizioni esami e colloqui di lavoro stanno gradualmente ricominciando.