Il Parlamento europeo apre agli ammalati

Il Parlamento europeo apre le sue porte ai bisognosi con la decisione di mettere le sue strutture al servizio della lotta contro il covid-19. Alcune aree dei due edifici principali, a Strasburgo e a Bruxelles, sono già a disposizione delle autorità locali.

"Abbiamo deciso di rendere disponibile uno dei nostri edifici per i senzatetto - ha annunciato il presidente del Parlamento europeo David Sassoli - e per le persone più vulnerabili, durante questa grave emergenza sanitaria"

Nel caso di Bruxelles, il programma è quello di creare due spazi nell'edificio Helmut Kohl.

Uno per i senzatetto e l'altro per i pazienti che lasciano gli ospedali ma non possono ancora tornare a casa. Per i nuovi ospiti è stato predisposto che le mense lavorino a pieno regime.

"Ogni giorno, – ha spiegato Sassoli - le nostre cucine prepareranno più di 1000 pasti da distribuire ai bisognosi e anche agli operatori sanitari, per aiutarli nel loro lavoro. Siamo vicini a chi soffre e a chi lavora instancabilmente negli ospedali."

Nell'Europarlamento di Strasburgo, le autorità francesi hanno pianificato di installare un centro medico in grado di assistere i pazienti con coronavirus.

Ma non solo.

"Nelle prossime settimane verrà istituito invece un centro di screening spiega Jaume Duch, portavoce del Parlamento europeo - per fare i tamponi. Perché, come noto ormai, l'unica strategia per uscire da questa pandemia consiste principalmente nell'essere in grado di fare test a molte persone e imporre l'isolamento a chi risulta positivo anche se non presenta sintomi."

Da metà marzo gli eurodeputati hanno iniziato il telelavoro e sono persino riusciti a tenere una sessione plenaria con il 90 per cento dei parlamentari che hanno votato per email da casa.