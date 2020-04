Spagna, la curva torna a salire

La curva dei decessi per coronavirus in Spagna torna in salita, dopo quattro giorni in cui la tendenza è stata opposta. Tuttavia gli esperti si mostrano cauti, e invitano a considerare le anomalie statistiche legate al fine settimana, già registrate in passato.

Pressione in calo sugli ospedali

Al briefing quotidiano delle autorità, Maria Jose Sierra spiega che "il numero di decessi oggi sale a un totale di 13.789, mentre ieri se ne sono registrati 743. Si comincia a vedere un lieve calo della pressione sugli ospedali e sui reparti di terapia intensiva".

Hotel diventano ospedali

A Madrid intanto, l'associazione degli albergatori ha messo a disposizione 40 hotel pronti a convertirsi in reparti sanitari per una capacità superiore ai 9000 letti. Una analoga offerta è arrivata alla municipalità di Barcellona, da parte degli operatori locali.

Ovunque in tutta la Spagna controlli accresciuti per evitare spostamenti in occasione della settimana Santa.