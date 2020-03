Un team di esperti epidemiologi del Ministero della Difesa russo, insieme ai colleghi italiani, effettua la sanificazione e disinfestazione completa del centro di assistenza per anziani Martino Zanchi, ad Alzano Lombardo , uno dei focolai di Covid-19 alle porte di Bergamo. In totale, gli specialisti hanno disinfettato 2.000 metri quadrati della strutture.

