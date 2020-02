La storia delle Vele di Scampia tra speranza e dura realtà

Poche cose ci raccontano l’evoluzione di una società come le città, cosa ci raccontano le Vele di scampia?

Assurte a simbolo della gestione di una città da parte della criminalità organizzata, il quartiere delle vele di Scampia viene costruito tra il 1962 3 il 1975. Sette palazzi di 14 piani, dall'aspetto avvenieristico, che dovevano ospitare fino a 1200 nuclei familiari, fatti con un impasto di cemento, ferro e amianto che gli abitanti ribattezzano subito i mostri, ma che nell'idea dell'archietetto Franz Di Salvo dovevano ricostruire la comunità del vicolo.

Un'eresia per Stefano Serafini, filosofo, che da dieci anni lavora a stretto contatto con architetti e tecnici urbanistici, una città non può essere calata dall'alto e i vicoli non sono il frutto di planimetrie ma la conseguenza dell'organizzazione di insediamenti umani che per millenni hanno rispettato regole precise.

Dopo gli anni Venti del secolo scorso questi schemi sono saltati e hanno dato spazio a città fantasma, prive d'anima e soprattutto di cittadini.

Fino agli anni Venti la partecipazione del cittadino alla costruzione della città era fondamentale, spiega Serafini, intendendo la partecipazione cittadina non nel progetto tecnico ma nel definire il rapporto tra spazio e abitanti. Fino a allora la costruzione di una città avveniva secondo regole che rispettavano norme antichissime che stabilivano una costruzione etica della città. (Per cui, ad esempio, la finestra di una casa non dava mai sul giardino di un'altra abitazione, non metteva in ombra un'abitazione o non ne copriva la vista).

Questo schema a un certo punto è saltato . "Dopo Le Corbusier si è imposta una visione quasi illuministica, ipermodernistica della città dove menti illuminate hanno preteso di insegnare agli altri come vivere", commenta Serafini.

A metà strada tra innovazione e sperimentazione urbanistica

Costruite con la legge 167 del 1962, le sette vele di Scampia erano state progettate su incarico della Cassa del Mezzogiorno. L'architetto Franz si ispirò ai princìpi di Le Corbusier, immaginò e progettò una serie di attrezzature collettive che non vennero mai realizzate.

Dopo il terremoto del 1981 i senza casa di tutta la città iniziano ad occuparne gli appartamenti, provenivano da quartieri diversi e avevano storie diverse a accomunarli una condizione di estrema indigenza ma anche il sostegno dei movimenti di lotta per la casa che vedevano in Scampia la soluzione al problema.

Una politica sociale inadeguata, da un lato, e la criminalità, dall'altro, hanno fatto scempio del quartiere ma non hanno avuto la meglio sui cittadini, E nel 1986 nasce il Comitato Vele che spinge per il riscatto e la riqualificazione dell'area.

La lotta per la demolizione comincia a trovare ascolto negli anni 90 quando la Giunta Bassolino istituisce un Ufficio per le Periferie. Con la Finanziaria del 1993 vengono stanziati 160 miliardi di lire per la demolizione delle Vele e la ricostruzione di nuove case.

Chi vince oggi a Scampia?

L'abbattimento delle vele oggi è inevitabile, ma non tutti cantano vittoria. Per Stefano Serafini è una grande sconfitta, "abbiamo sbagliato per 50 anni, i grandi accademici dell'architettura che hanno promosso questo tipo di risultati. la politica italiana che ha voluto questo tipo di soluzioni hanno distrutto il nostro Paese".

"Si costruiranno piccole vele, ma il problema che temo resisterà: ed è quello di non mettere al centro del tessuto urbano il cittadino", conclude Serafini.

Invece bisognerebbe immaginare di lanciare una consultazione, verosimilmente lunga e che veda insieme architetti, ingegneri, professori, medici , per ripensare la città, che deve tornare a essere a dimensione d'uomo.