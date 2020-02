Rendez-vous: giochi di luce e arte barocca, balletto e musica

Rendez-vous, eventi in Europa.

C'è della luce in Danimarca. Sino al 23 febbraio il Light Festival trasforma Copenhagen nel paese delle meraviglie invernali: nel centro della città, artisti e designer locali e internazionali creano giochi di luce in spazi urbani e luoghi non convenzionali e danno una declinazione gioiosa all'oscurità invernale.

Da Copenaghen a Londra, che presenta per la prima volta una mostra dedicata al tardo XVII secolo ed esplora l'esuberanza dell'arte barocca in Gran Bretagna. "Barocco britannico, potere e illusione", a cura di Tabitha Barber e David Taylor, è il titolo del percorso espositivo che guarda alla magnificenza delle produzioni dell'epoca come espressione di status e potere. Fino al 19 aprile alla Tate Britain.

La Ville Lumière ripropone invece il balletto all'Opera, che riapre dopo uno storico sciopero di sette settimane contro la riforma delle pensioni.

In cartellone, dunque, a Parigi, il romantico "Giselle", in prima assoluta al Palais Garnier con Dorothée Gilbert nel ruolo principale della giovane contadina e Mathieu Ganio che interpreta il nobile Albrecht.

Dal 12 al 23 febbraio, Sochi, la città sul Mar Nero, ospiterà l'annuale Arts Festival: in scena i virtuosi della musica classica, e non solo. Il programma della rassegna prevede master class, un Concorso Internazionale Giovani Compositori, sessioni di teatro e di danza. Tra gli ospiti speciali di quest'anno ci sono il trio jazz americano Christian Sands e Sona Jobarteh e il suo ensemble del Gambia.