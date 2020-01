Il "Messia" di Haydn e Mozart incanta Salisburgo

Da "Il Messiah" a "Der Messias". E' il celebre adattamento di Wolfgang Amadeus Mozart del famoso oratorio inglese composto quasi 50 anni prima da Georg Friedrich Händel. Un viaggio spirituale, presentato in anteprima durante la settimana di Mozart a Salisburgo, in una produzione che ha visto impegnato il regista Robert Wilson), il maestro del minimalismo. “Cosa posso fare per dare spazio alla musica? ...... Se chiudo gli occhi, sicuramente inizio a sentirmi molto più concentrato ... Mi chiedo: posso poi creare qualcosa sul palco, anche con gli occhi aperti, qualcosa che mi farà sentire meglio? ”

Per il tenore Rolando Villazón è come se da un dipinto si sviluppasse un opera nuova, diversa. "Un dipinto che mostra varie sfaccettature. E’ come se attraversassimo un enorme quadro, come se entrassimo dentro e vedessimo come cambia la luce.”

Sotto i riflettori un’opera straordinaria. Alla fine del 1700 Mozart accettò di adattare il "Messia" di Händel. L'oratorio fu così tradotto in tedesco. Inoltre, il famoso compositore di Salisburgo cambiò anche parte dell’intonazione, sostituendo diversi strumenti. Il Direttore d'Orchestra Marc Minkowski ci spiega che Mozart ha messo insieme un'orchestra più sinfonica. "Ha dato un po' di luce come se Van Gogh avesse dipinto la Gioconda. In effetti, è come se un pittore aggiungesse colori usando diverse armonie. È un altro mondo, ma rimane sempre il Messiah di Händel, questo è certo. "

La versione di Mozart "Der Messias" e il modo in cui l'ha trasportata dal periodo barocco a quello classico. La cosa bella della musica di Mozart è che c'è una luce che porta sempre speranza. C’è l'Alleluia e poi ci si sposta verso la risurrezione e la speranza. Un'opera che contiene molti messaggi filosofici; ed è forse per questo che è così popolare e senza tempo.

"Der Messias" di Mozart sarà presentato il 24 e 26 luglio al Festival di Salisburgo e e il 16, 18 e 19 settembre al Théâtre des Champs-Elysées, Parigi.