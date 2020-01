Australia, dopo il fuoco la grandine

Proprio per questo l'arrivo delle piogge è stato salutato con sollievo da tanti cittadini, sebbene in alcune località si siano verificate vere e proprie alluvioni.

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.