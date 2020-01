Francia: Segolene Royal indagata per peculato, licenziata da Macron

Il suo allontanamento sarà ratificato il prossimo 24 gennaio, ma già da martedì Segolene Royal si è dichiarata rimossa dall'incarico di ambasciatrice dei Poli.

Lo ha fatto mettendo in rete una lettera del ministero degli Esteri in cui la si accusa di aver mancato al suo dovere di riserva prendendo pubblicamente posizioni critiche nei confronti del governo. Un riferimento ai suoi recenti commenti social sull'uso dei pesticidi o sulla riforma delle pensioni.

La Procura francese ha avviato un'indagine preliminare sull'uso fatto dall'ex ministro dei fondi messi a sua disposizione come ambasciatrice. L'ex candidata socialista alle elezioni presidenziali del 2007 è stata coinvolta in un'inchiesta giornalistica per aver utilizzato a fini personali - in particolare per la promozione di uno dei suoi libri - la dotazione da 100 mila euro all'anno.